Suscribete a
ABC Premium

PRESUPUESTOS 2026

La Xunta alivia el peso del impacto paisajístico en los proyectos eólicos

La ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos pondera en mayor medida la neutralidad climática

Se aplicará de forma retroactiva a iniciativas cuya autorización se iniciase a partir del 30 de diciembre de 2022

Miguel Santalices y Miguel Corgos durante la entrega de los Presupuestos de 2026
Miguel Santalices y Miguel Corgos durante la entrega de los Presupuestos de 2026 CEDIDA
Luis García López

Luis García López

Santiago

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Como viene siendo habitual en Galicia, la Xunta presentó este lunes, «en tiempo y forma», el proyecto de Presupuestos para 2026. La hoja de ruta para las políticas autonómicas que el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, entregó al presidente del Parlamento, Miguel Santalices. Y, junto ... a los Presupuestos, la Xunta presentó la conocida como ley de acompañamiento (ley de medidas fiscales y administrativas), que incluye novedades más allá de las cifras macroeconómicas anunciadas el pasado viernes entre las que destaca la modificación de la ley del paisaje de Galicia para blindar la figura de interés público superior de los parques eólicos, priorizando su papel a la hora de cumplir con la neutralidad climática frente a las limitaciones por su impacto paisajístico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app