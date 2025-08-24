Suscribete a
CUARTO SINGUANTE

Los que se quedan

No, pirómanos, con estas «cosas» no se juega

A raíz de los incendios que arrasan Galicia y otras partes de España ha nacido una nueva clase de ciudadanos: los que se quedan. Son personas que, ante el temor de perder su casa, desatienden las recomendaciones y no abandonan una determinada población por intentar ... salvar de las llamas sus propiedades, animales y enseres. Es decir, tratan de poner a salvo no su vida, sino el «contenido» de ella. Es muy peligroso, pero entendible.

