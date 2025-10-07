Suscribete a
ABC Premium

El PSOE desbloquea parcialmente el debate sobre el traspaso a la Xunta de la AP-9

La Mesa del Congreso reactiva, tras meses de parálisis, la tramitación de la ley impulsada desde Galicia para que el Gobierno autonómico asuma la gestión de la autopista

Galicia pide rescatar la AP-9 ante la «oportunidad» que brinda la UE

La autopista AP-9, a su paso por Santiago de Compostela, en una imagen de archivo
La autopista AP-9, a su paso por Santiago de Compostela, en una imagen de archivo Miguel Muñiz
Jesús Hierro

Jesús Hierro

Santiago

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los socialistas no muestran prisa alguna para que los gallegos puedan circular gratis por su autopista más importante. Aunque, tras meses de parálisis, los socialistas han aceptado, por fin, desbloquear parcialmente en el Congreso de los Diputados el debate de la ley ... impulsada desde Galicia para que sea la Comunidad Autónoma, y no el Estado, quien gestione directamente la AP-9. Una reclamación que, en el Parlamento gallego, goza de unanimidad, pero que hasta ahora en la Cámara Baja solo se había encontrado con trabas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app