El PSdeG pide centralizar en la Xunta la extinción de los incendios

El PSdeG instó este miércoles a la Xunta a replantearse el modelo de extinción contra los incendios ante la «improvisación» e «inseguridad» del actual sistema de brigadas municipales, alegando que es «precario» e «ineficaz». De esta forma, los socialistas gallegos ofrecen una alternativa más allá de criticar la gestión de la Xunta o la de su presidente, Alfonso Rueda, con una receta que recuerda a las propuestas hace años contra problemas como el precio de la vivienda o el aumento de los precios de alimentos básicos: la creación de un ente público.

«Galicia necesita un cuerpo público propio, estable y profesional, con formación adecuada y medios suficientes, que funcione todo el año. No más temporalidad, no más improvisación, no más propaganda», versa el comunicado enviado este miércoles por el PSdeG, tras el encuentro de diputados con el alcalde de Láncara.

Durante la visita al municipio, la secretaria de organización de los socialistas gallegos, Lara Méndez, criticó con contundencia el modelo de brigadas municipales, por el que «se contrata a cuatro o cinco personas durante solo tres meses y, además, son los concellos los que deben poner los vehículos». Además, destacó que la aportación de la Xunta se limita a 40.000 euros por municipio, lo que supone una «muestra de su dejadez».

Entre otras criticas relativas a la reducción del número de brigadas o la publicación de convocatorias de plazas que no podrán ser cubiertas este verano, la portavoz forestal de la formación arremetió contra la temporalidad de las brigadas anti incendios. «No puede ser que se contrate personal solo durante tres meses, en plena temporada de alto riesgo, y que se les de un curso exprés de 16 horas para luego mandarlos a la boca del lobo, frente a incendios de quinta generación. Eso es una auténtica temeridad», aseveró Carmen Rodríguez Dacosta.

Desde la Xunta ya aseguraron la semana pasada, en respuesta a las declaraciones de Yolanda Díaz durante la manifestación contra la política forestal del PP el pasado jueves en Vigo, que la totalidad de los dispositivos están formados por empleados públicos. Concretamente, desde Medio Rural señalaron que los 3.000 efectivos desplegados, 2.000 son funcionarios que trabajan los 12 meses del año, mientras que los otros 1.000 son trabajadores fijos discontinuos que permanecen activos durante ocho meses al año. La excepción son las brigadas helitransportadas, que dependen de empresas privadas y se componen de aproximadamente cien efectivos.

Falta de prevención

Por su parte, el viceportavoz del BNG, Luis Bará, volvió a señalar a la Xunta y a Rueda como principal culpable de la oleada de incendios, aseverando que «más del 70%» de las medidas recogidas en el dictamen de la Comisión parlamentaria de 2018, con 123 propuestas, lo que «multiplicó la gravedad de la catástrofe medioambiental».

«Todas estas medidas, si se aplicasen, reducirían la magnitud de los incendios. Por contra, Rueda tiene la desvergüenza de anunciar ahora un acelerón en la prevención cuando lleva años incumpliendo lo aprobado por el Parlamento», afirmó Bará. Entre estas medidas, citó la ausencia de planes de ordenación forestal, la no aprobación de la nueva ley integral de extinción, la falta de un registro de personas infractoras o la creación de un «ente instrumental» que coordine a todas las administraciones con competencias en la materia.

Al hilo, el diputado del Bloque reincidió en la propuesta de su partido de que el presidente de la Xunta asuma «responsabilidades políticas de máximo nivel». «Queremos la convocatoria inmediata de la Diputación Permanente para que Rueda comparezca de urgencia en el Parlamento y, además, promoveremos la creación de una comisión de investigación. No se puede seguir escondiendo de la verdad detrás de la propaganda mientras el país arde», concluyó Bará, pese a que el titular de la Xunta comparecerá este viernes durante el Consello extraordinario que se celebrará para comenzar a gestionar las ayudas a los afectados.