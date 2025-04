Yo le tengo mucho respeto político y mucha simpatía a don Ángel Ossorio y Gallardo. Al lector talludo no hace falta que le explique quién fue don Ángel. Y el lector mancebo, que se desasne y que se entere. Don Ángel prologó la primera edición ... de 'Ribanova', la no-novela («Ribanova no es una novela», dice el propio autor) de Leopoldo Calvo Sotelo (sin guión) que todos los ribadenses sobamos cuando empezamos a leer. A don Ángel Ossorio se le atribuye aquella aflictiva pregunta cuando las Cortes republicanas aprobaron la ley del divorcio: «¿Qué va a ser ahora de nuestros hijos?». Y desde un escaño de la coalición de Gobierno un diputado chusco le voceó la respuesta: «De momento, al suyo ya lo hemos hecho subsecretario». Yo he leído las memorias de don Ángel y la anécdota no aparece.

Viene este proemio a cuento de que a la chica de Ciudadanos ya la hemos hecho asesora. En las últimas elecciones municipales (mayo 2023), los lucenses mandaron a casa a la chica de Ciudadanos. No importa: ahora la rescata el alcalde, que también accedió al cargo mediante procedimiento oblicuo. Conste que nos parece muy bien que se incorporen a las tareas públicas –aunque sea por la puerta de atrás– gentes valiosas, procedan de un partido o de otro. Si valen, adelante. Dicho eso, queda claro nuestro aplauso al alcalde de Lugo. ¿Pero tan mal está el PSOE que no hay en el partido alguien de quien echar mano? Todos los gallegos sabemos que la franquicia sanchista en Galicia da un poco de pena (¡Besteiro y Lara al volante, cielos!) pero no imaginábamos que el seísmo fuese de dimensiones cataclísmicas. ¿No hay en el partido alguien con el perfil y la competencia de una concejala de Ciudadanos, más bien tirando a gris? «Muy mal debe andar de afiliados el PSOE cuando tiene que echar mano de personal ajeno», diría Romanones emulándose a sí mismo. Al alcalde de Lugo hay que reconocerle dos virtudes: independencia para la recluta de efectivos y estómago para la rebusca en los saldos de fin de temporada. Tiene su mérito.

