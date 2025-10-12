Suscribete a
A los díscolos de Santiago les temblaron las piernas

Podían haber sido los que condicionaban al PP. Han optado por la irrelevancia. Una pena

José Luis Jiménez

Santiago

Para la política hace falta audacia, desde luego algo de inteligencia y preparación, pero sobre todo se demanda coraje. No es un mundo hecho para cobardes ni para aquellos de escaso espíritu, porque siempre habrá alguien con más arrojo que tú, probablemente menos audaz y ... no tan inteligente, que te pueda ganar la mano. Dicho todo esto, a los concejales 'díscolos' de Santiago, víctimas del repudio y el sectarismo de este PSOE, les ha faltado coraje, valentía, decisión. Y les ha sobrado ideología y miedo, sin que esté claro en qué proporción se han repartido una y otro.

