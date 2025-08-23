Suscribete a
Pazguato y Fino

El BNG ya tiene su tragedia para incendiar la sociedad

Los fuegos son la palanca que necesitaba el nacionalismo para creer que puede llegar por sí solo a la Xunta

Manifestación contra la política forestal de la Xunta de este jueves
Manifestación contra la política forestal de la Xunta de este jueves EFE
José Luis Jiménez

José Luis Jiménez

Imaginemos algunas respuestas para explicar la crisis incendiaria de este agosto en la provincia de Orense y pongámoslas en boca de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez. Por ejemplo, digamos que alega que «la principal causa de los incendios es la existencia de ... delincuentes» pero que «hay otras circunstancias que pueden agravarlos, incentivarlos o estimularlos». O incluso, que «este tipo de incendios en tal cantidad, intensidad e intención de hacer daño, no tenía precedentes en Galiza y por eso el dispositivo no estaba preparado para eso». ¿Les suena sensato? ¿Verosímil, quizás?

