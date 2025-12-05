Suscribete a
ABC Premium

A qué hora se encienden las luces de Navidad en Vigo 2025 y dónde están las calles iluminadas y dónde está el árbol

Conoce a qué hora se encienden las luces de Navidad de Vigo y dónde están las principales calles y el árbol de la ciudad olívica

A qué hora se encienden las luces de Navidad en Vigo 2025 y dónde están las calles iluminadas y dónde está el árbol
A qué hora se encienden las luces de Navidad en Vigo 2025 y dónde están las calles iluminadas y dónde está el árbol E.P
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vigo brillará esta Navidad más que cualquiera de las anteriores gracias a sus 12 millones de luces led y 460 calles iluminadas, datos que aportaba el alcalde vigués, Abel Caballero, cuando la ciudad comenzaba a montar el alumbrado navideño en pleno mes de julio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app