Suscribete a
ABC Premium

El Gobierno desbloquea el debate de la AP-9 en las Cortes tras 60 prórrogas

Este miércoles concluye el plazo para enmiendas parciales. Populares y nacionalistas avanzan que no plantearán cambios y «respetarán» el texto del Parlamento

La ley de movilidad deja en un limbo el servicio de autobús de 22 concellos rurales

Imagen de archivo de la AP-9 a su paso por Santiago
Imagen de archivo de la AP-9 a su paso por Santiago MIGUEL MUÑIZ
Pablo Baamonde

Pablo Baamonde

SANTIAGO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es definitivo, por tortuoso que fuese el camino: el Congreso de los Diputados levantó este martes el bloqueo a la tramitación de la ley para la transferencia a Galicia de la AP-9, después de casi seis años de parálisis y otras tantas decenas ... de prórrogas encadenadas. La medida supone un paso clave para que el texto, que en 2019 partió por unanimidad del Parlamento gallego, pueda seguir su curso tras una salva de intentos frustrados desde que se impulsó por primera vez en 2016. El desatasco se materializa en una fecha y una hora: miércoles, 23 de octubre, a las 18.00.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app