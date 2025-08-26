Una patrulla de la Guardia Civil en las inmediaciones del fuego de A Pobra de Brollón (Lugo)

Detienen a un hombre como presunto autor de un incendio forestal en Melide (La Coruña) Otras tres personas han sido propuestas para sanción por incumplir las restricciones de seguridad para evitar fuegos

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Toques (La Coruña) como presunto autor del incendio forestal registrado el pasado 19 de agosto en el lugar de Puente Mazairas-San Pedro del concello coruñés de Melide. El arrestado ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Arzúa (La Coruña).

Tras producirse el incendio, la Guardia Civil inició una investigación para esclarecer las causas e identificar al posible responsable o responsables. Después de analizar la información recabada, los agentes consiguieron identificar al presunto autor y el SEPRONA de la Comandancia de La Coruña, en colaboración con otras unidades, procedió a su detención.

El pasado fin de semana, la Guardia Civil detuvo a una mujer por, presuntamente, provocar 11 incendios forestales en el ayuntamiento de Carballo (La Coruña), todos ellos de escasa entidad, igual que los siete focos por los que está investigado un menor en Santiago.

Mucho más lesivo ha sido el incendio iniciado en la parroquia de Moialde del municipio orensano de Vilardevós por el que fue detenido un hombre de 47 años. Este foco, que ha arrasado unas 1.100 hectáreas, no ha conseguido extinguirse hasta esta pasada noche.

Infracciones graves

Al margen de los detenidos, la Guardia Civil ha propuesto para sanción a tres personas por incumplir las restricciones de seguridad en un momento de máximo riesgo de incendios.

En las inmediaciones de la playa de Dos Muíños de Muxía (La Coruña), una patrulla de seguridad ciudadana observó una columna de humo y, al dirigirse al punto del que provenía, se encontró con dos personas que estaban realizando una barbacoa.

Por su parte, una patrulla del puesto de Curtis (La Coruña) recibió una llamada telefónica informando de una quema de rastrojos en una finca particular. Ambas acciones se encuentran prohibidas durante la temporada estival.