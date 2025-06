La industria de los sonajeros está en decadencia, le ha salido un duro competidor: el móvil. Ahora ya no hacemos carantoñas a los bebés para que dejen de llorar; como traen de serie la tolerancia en la reserva, les aplicamos el santo remedio de la ... tecnología y al instante se calman. Benditas pantallas.

Esto viene a cuento de que ya no hay recomendaciones para el uso del móvil. No se comentan los problemas oculares ni cervicales, no se habla del déficit de atención ni de lo peligroso que puede ser ir por la calle y darte contra una farola por culpa del celular. Nada. Estas inconveniencias las hemos solucionado poniendo el piloto automático.

Pero menos mal que aún queda sentidiño. La Xunta, por ejemplo, va a poner en marcha un Plan de bienestar digital para el uso responsable de la tecnología en las aulas. Si funciona sería bueno extenderlo a las calles, al coche, al trabajo y, como no, al ámbito doméstico, el lugar donde más ejemplo debemos dar los padres a los hijos.

No obstante, el mercado manda, querido amigo. Las multinacionales tecnológicas pagan y los gobiernos pliegan. Igual que la vivienda: fondos buitres o de otra especie copan el parque habitacional y los que legislan y deben tomar medidas dicen que están en ello, que a ver si pronto....

Y mientras tanto, los jóvenes siguen siendo la diana. Les damos placebo para hacerles creer que el futuro está en sus manos, cuando en realidad el mundo deposita sus esperanzas en garras que rapiñan lo que pueden y luego se van volando sin pensar en absoluto que les están dejando el solar baldío a los que vienen detrás.

Pero volviendo al tema del móvil, ¿a quién le importan las consecuencias de su mal uso? ¿Qué más da unas cuantas dioptrías o la carencia de socialización? ¿Acaso no es bueno que los adolescentes se pasen el fin de semana en casa en lugar quedar con sus amigos? «Es la edad», dicen algunos padres (los que no compran sonajeros) y todos contentos.

Pero tranquilos, cuando las ventas de móviles toquen techo llegará la siguiente revolución: el móvil sin móvil, es decir, un dispositivo que nos permitirá reproducir en el aire lo que hoy vemos en la pantalla y entonces sí: haremos filigranas al viento y celebraremos el fin de la esclavitud del rectángulo adherido a las manos. Al tiempo.