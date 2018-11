CONFERENCIA CON ALBERT RIVERA Vázquez disipa los rumores sobre su acercamiento a Ciudadanos El exembajador niega que le hayan ofrecido puesto alguno de cara a las municipales

J. L. Jiménez

Santiago Actualizado: 06/11/2018 01:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La foto será esta tarde en el Palexco herculino con motivo de una conferencia en defensa de los valores constitucionales, y volverá a sentar juntos al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y al exregidor coruñés, Francisco Vázquez. Y el solo anuncio de que el histórico socialista iba a participar en el acto junto al factótum del partido naranja disparó de inmediato la rumorología. Pero el también exembajador de España ante la Santa Sede zanja de raíz lo que considera que son «intoxicaciones» de algunos medios locales: no tiene pensado retornar en modo alguno a la política activa más allá de expresar su opinión sobre la «grave situación» que atraviesa la nación, algo «que me preocupa mucho».

En declaraciones a este periódico, Vázquez circunscribe su presencia en la cita de esta tarde en La Coruña (19h) a una «invitación personal» que le trasladó el propio Rivera, a quien conoce desde que ambos coincidieran regularmente en una tertulia radiofónica de Cope. «Es un acto de carácter institucional, constitucionalista», recalcó, «Rivera ha pedido que participe gente de muchas ideologías, y yo lo hago encantado», afirma.

Pero su presencia de esta tarde no es el prólogo hacia ningún proyecto común con Ciudadanos, quiso dejar claro. «Yo no voy a volver a la política por cargos», asegura a ABC, «yo fui alcalde de La Coruña durante 23 años, tengo un nombre, un prestigio y una trayectoria que no pongo en riesgo». Vázquez niega tajantemente que «Ciudadanos me haya propuesto nada» de cara a una eventual candidatura de las próximas elecciones municipales, y descartó incluso que lo hagan, por más que distintas voces del partido naranja coqueteen con la idea, dibujen puertas abiertas y alimenten un escenario que ellos mismos admiten harto improbable. «Es normal que intenten sacar rédito», les disculpó Vázquez, «pero yo no estoy en eso», insiste.

«Donde siempre estuve»

Francisco Vázquez, que no oculta su contrariedad por los rumores que surgen cada vez que aparece junto a Rivera —ya lo hizo en 2014 en otro acto de parecidas características y también en La Coruña— explicó a ABC que él no se ha movido hacia las posiciones políticas de Ciudadanos. «Yo estoy donde siempre estuve», y quien sí se ha desplazado «es el PSOE». «Desde hace años estoy en desacuerdo» con la que fue su casa durante casi tres décadas, principalmente por su discurso territorial.

«Estoy muy preocupado por la grave situación que atraviesa España», fruto «del pacto del PSOE con los independentistas y Podemos», así como con la «política de contemplación» de las direcciones socialistas de los últimos años, y en esa crítica «sí coincido con Albert Rivera.

A su juicio, «hay mucho militante socialista que se identifica más con las propuestas de Ciudadanos que con las del PSOE actual», pero no porque se produzca una evolución ideológica hacia otras posiciones, sino porque este partido no es el que era. En su opinión, «del conjunto de partidos catalanes, por ejemplo, Ciudadanos es el que se ha situado donde históricamente estuvo el PSC».