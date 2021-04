industria El tiempo se agota para Alcoa: «Esto es una vergüenza, estamos hartos» El comité advierte que volverá a la huelga si antes del viernes no fructifica la venta a la SEPI

Natalia Sequeiro SEGUIR Santiago Actualizado: 28/04/2021 18:35h

A dos días de que expire el plazo para llegar a un acuerdo para la venta de la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao a la Sociedad Pública de Participaciones Industriales (SEPI), las negociaciones continúan estancadas. La multinacional estadounidense confirmó esta mañana que no hay «novedades». Los trabajadores empiezan a perder la paciencia y no descartan volver a activar la huelga suspendida hace tres meses con el compromiso de que el Gobierno central y Alcoa sellasen el traspaso de la planta a manos públicas, para después cederla al grupo inglés Liberty House.

«Llevamos tres meses sin concreciones, todavía no sabemos ni qué papel quiere jugar la SEPI porque no ha contestado», explica a ABC el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan. El representante de los trabajadores recuerda que el Gobierno se comprometió a comprar la planta para después vendérsela a un tercero, «lo que estamos pidiendo es que cumplan con lo que se firmó», indica. «Estamos hartos, es una auténtica vergüenza lo que está pasando, es una broma más que pesada», subraya Zan.

Los trabajadores han recibido confirmación del Ministerio para acudir a una reunión de la mesa multilateral de Alcoa solicitada por el comité en la que se les informe del punto en el que están las negociaciones. Será mañana a las 15.00 horas. La semana pasada el órgano, en el que además de la empresa y el Gobierno están representados los sindicatos y la Xunta, se reunió por tercera vez desde que se inició el proceso de venta a la SEPI. Tras el encuentro, el secretario de Estado de Industria, Raül Blanco, aseveró que el Gobierno no iba a aceptar la cláusula de indemnidad que solicita Alcoa para que no se le exijan responsabilidades en el futuro. Blanco aseveró que la cláusula no se ajustaba al marco jurídico, pero prometió que se buscaría alguna alternativa dentro de la ley. Alcoa, por su parte, explicó entonces que el Ejecutivo no les había respondido a su propuesta de condiciones generales para la venta, el denominado termsheet, que es el primer paso para luego poder pulir los detalles. Desde entonces se han vuelto a reunir en una ocasión sin que se hayan producido avances. «Lo fundamental es saber qué quiere hacer la SEPI, que diga claro si va a cumplir o no», indica Zan. «La cláusula de indemnidad tiene fácil solución con que el Gobierno diga que vuelve al 27 de septiembre [ momento en que fracasaron las negociaciones directas con Liberty House] y si Alcoa no lo acepta ya sabemos que está actuando de mala fe», sostiene el presidente del comité.

Si entre mañana y pasado no se produce ningún avance, los trabajadores ya se plantean nuevas acciones de protesta para intentar evitar el cierre de la última planta de aluminio primario que queda en España. Tras el fracaso de la venta directa a Liberty y mientras no se inició el proceso entre Alcoa y el Estado, habían mantenido una huelga en la factoría. Firmaron suspenderla hasta este viernes día 30. El día 1 podrían reactivarla y después por plazos legales tendrían que seguir trabajando cinco jornadas más, antes de secundar un nuevo paro.

La posibilidad de que Alcoa y el Gobierno anuncien mañana o pasado la venta está prácticamente descartada, la esperanza pasa porque se produzca un primer acuerdo para poder ampliar el plazo previsto. En A Mariña llevan ya casi un año de incertidumbre.