REACCIONES POLÍTICAS El PPdeG presiona a Caballero para que explique lo que pudo ser «un Madrid Arena a la viguesa» La viceportavoz en la Cámara, Paula Prado, lamenta la «irresponsabilidad» de un alcalde que «se cree por encima del bien y del mal»

M. Nespereira

Santiago Actualizado: 17/08/2018 13:13h

Desaparecido desde el pasado martes, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, sigue sin ofrecer nuevas explicaciones sobre el incidente del muelle. Señalado por los requerimientos previos del Puerto para que remozara la plataforma, condenado por el mal estado del paseo, y comprometido por el convenio que obligaba al Concello al mantenimiento de la estructura, ahora el PP de Galicia presiona para que rompa su silencio.

Este viernes, la diputada y viceportavoz del partido en el Parlamento, Paula Prado, le ha exigido que presente «absolutamente todos los informes» que el Ayuntamiento tuvo que realizar para autorizar la celebración de O Marisquiño en la dársena desplomada, y que a punto estuvo de convertirse en un «Madrid Arena a la viguesa», de no ser por la «suerte», la «marea baja» y la «buena forma física» de los asistentes al concierto de Rels B.

Para Prado, el hundimiento --que ha ocasionado 460 heridos y mantiene hospitalizados a cuatro-- no se entiende sin la «irresponsabilidad» Caballero, un alcalde que se cree «por encima del bien y del mal», y al que las pruebas parecen limitar sus posibilidades de salir indemne políticamente. «Parece que no tiene mucha defensa. Cada día que pasa se estrecha más la soga», ha incidido la diputada, que entiende que el papel de Caballero pasa por garantizar la seguridad de evento, y no «por subir la escenario para ser telonero de ningún grupo».

El de Prado, sin embargo, no ha sido el único ataque salido desde las filas del PP contra la gestión del regidor olívico. En los últimos días, la portavoz del partido en el Ayuntamiento, Elena Muñoz, ha reclamado su dimisión tras «poner en riesgo la vida de las personas». El pasado 7 de agosto, el grupo municipal ya había denunciado el mal estado en el que se encontraba el paseo.