Pontón aprovecha la visita de los Reyes para atacar a la Casa Real

Ana Pontón no desaprovechó la visita este sábado de los Reyes a Santiago, para encabezar los actos con motivo de la festividad del Apóstol, y cargó duramente contra la Monarquía durante su intervención en la Plaza de la Quintana, a escasa distancia tanto de la iglesia de San Martiño Pinario como de la Plaza del Obradoiro, los dos puntos a los que acudieron Don Felipe yDoña Letizia durante su visita. El fuerte dispositivo policial en la capital gallega dio pie a Pontón para hablar de «espectáculo lamentable» al referirse a la política española. «Les preocupa más mantener los privilegios y tapar la corrupción de la Casa Real que los problemas del día a día de miles de ciudadanos de nuestro país», cargó la líder del Bloque, según recogió Ep.

«Queremos decirles a aquellos que están ahí, en San Martiño Pinario, que tienen que recurrir a la Policía para defenderlos, que no hay incienso ni botafumeiro que tape la podredumbre de la Casa Real y que no vamos a parar hasta que juzguen a los Borbones por ladrones y por corrupción», proclamó Pontón para algarabía del millar de asistentes. En la misma línea, el secretario general de Galiza Nova, Paulo Ríos, había calificado a Don Felipe de «figura anacrónica» que «representa ese colonialismo de represión» por parte del Estado. «Que se entere don Borbón: ¡Hoy, en la Quintana y en todo el país, Galicia no tiene Rey!», clamó Ríos.

«Independencia»

Más allá de estos ataques, el BNG, que como tiene por costumbre inició jornada con una marcha desde la Alameda santiaguesa, aprovechó para pregonar que el partido está «más vivo que nunca» por boca de Pontón, quien una vez logrado el segundo puesto en las elecciones autonómicas, con una campaña de perfil atemperado, sí dio rienda suelta ayer al discurso más duro, para reivindicar su apuesta por el «derecho de autodeterminación», entre proclamas por la independencia.

Hubo mucho de regocijo por los resultados del 12-J, con un liderazgo de la oposición que Pontón insistió en que «no es un punto de llegada», sino «un punto de partida» para un partido que se ve «imparable». «No nos conformamos. Vamos a trabajar duro para que Galicia tenga, por primera vez en su historia, un gobierno del BNG que mire por su país», afirmó.

«Vamos a trabajar aprendiendo de lo mejor de la sociedad gallega y con el horizonte de seguir defendiendo un futuro de esperanza», incidió la portavoz nacional del Bloque, que se marca como meta erigirse en «fuerza mayoritaria» en la Comunidad en el futuro. Pontón hizo un llamamiento a la militancia para agradecerle «toda su lealtad» y «generosidad», pero también para instarle a «seguir fortaleciendo» su proyecto y lograr «que ese sentimiento de país, que es mucho, se aglutine en torno al BNG».

Pontón también aprovechó su intervención para hacer un guiño a los trabajadores de Alcoa en San Cibrao.«Defender Galicia es evitar que caiga nuestra industria. Desde aquí toda la solidaridad y apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Alcoa y la comarca de A Mariña. ¡Las cubas no se paran!», clamó. Su puesta en escena se cerró bajo gritos de «¡Viva el BNG!» y «¡Viva Galiza ceibe [libre]!». Ante la pandemia de Covid, el partido nacionalista optó por realizar diferentes actos en las siete ciudades, con conexiones en directo con el acto de Santiago.

Gonzalo Caballero insiste en pregonar el «galleguismo» como bálsamo Gonzalo Caballero ha decidido que el galleguismo es el bálsamo al que ha de agarrarse el PSdeG ante su pobre desempeño en los comicios del 12-J y ayer, en el Día de Galicia, la ocasión propiciaba que remachara esa idea. Desde Rianxo, el líder de los socialistas gallegos quiso reivindicar la «tradición galleguista» de su partido, tras advertir, días atrás, de que otras formaciones pudieron explotar en las urnas una incapacidad por su parte para marcar ese perfil. Caballero encabezó la ofrenda tradicional a Castelao en su localidad natal y no dejó de pregonar el «galleguismo inclusivo y cultural» del PSdeG, comprometido, aseguró, con «los valores y las ideas» de Galicia, informó Ep. «Galicia es nuestra causa y nuestro objetivo», afirmó, para a renglón seguido llamar a «seguir construyendo una Galicia mejor». «Vamos a cumplir con Galicia, con una Galicia que aspira a mejorar y que no quiere seguir a la cola», incidió. En clave puramente interna, nuevamente apeló a aparcar «debates infinitos» en la todavía dolorosa resaca del 12 de julio. Caballero es más partidario, como ha venido diciendo en las dos últimas semanas, de «aprender de las derrotas para llegar a las victorias con un mensaje en positivo». «Escuchamos, aprendemos, extraemos lecciones y trabajamos para que los que no están satisfechos nos vean con responsabilidad», pregonó. El secretario general del PSdeG no dejó de tener palabras de recuerdo tanto para las víctimas del coronavirus como del accidente de Angrois.