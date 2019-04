Tribunales De Lara: Pocos compañeros han aguantado las presiones que he tenido que soportar La juez instructora rompe su silencio tras la sanción del CGPJ por dilaciones indebidas en sus causas y confía en que sea atenido su recurso: si lo que se pretende «es priorizar o agilizar las causas, con una sanción de ese tipo, se puede conseguir el efecto contrario», apunta

Actualizado: 10/04/2019 13:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La titular del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, sancionada recientemente por el Consejo General del Poder Judicial por dilaciones en sus causas, ha roto este miércoles su silencio señalando que pocos compañeros han aguantado las «presiones» que ella sí ha «tenido que soportar». Con motivo del juicio que se seguía este miércoles en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Lugo contra uno de los investigados en la operación Pokemon y su madre, acusados de insultos y amenazas contra la juez instructora de la causa, De Lara ha indicado a los medios de comunicación que aguarda que el recurso presentado ante el CGPJ sirva para matizar tal penalización, que en los términos actuales implicaría una pérdida de destino, dado que, ha dicho, si lo que se pretende «es priorizar o agilizar las causas, con una sanción de ese tipo, se puede conseguir el efecto contrario».

Según informa Efe, la juez ha señalado que aún no puede «realizar valoraciones sobre algo cuyo contenido exacto» desconoce, porque la sanción todavía no le ha sido notificada, pero confía en que sus argumentos sean escuchados porque «muy pocos compañeros» han tenido que soportar «las presiones de todo tipo» a las que se ha visto sometida durante «bastantes años».

«Es la primera vez que me veo en un asunto de este tipo, entonces no sé si es normal que primero te llamen por teléfono. Yo recibí una llamada de teléfono y, creo que fue simultáneo, cuando se publicó en los medios de comunicación. Lo que no sé es si es normal que se tarde tanto en notificar, no tengo ni idea», ha indicado la magistrada.