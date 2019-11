Juicio de Diana Quer, la declaración del Chicle en directo

Actualizar

14:31La defensa no ha preguntado tampoco a la madre. Concluye la declaración de la madre de Diana Quer y se levanta la sesión. Mañana se retomará a las 9.30 con la intervención de testigos, entre ellos los familiares de la exmujer de José Enrique Abuín.

14:31Pregunta el abogado de la acusación. «Tanto Valeria como yo, no me voy a referir al señor Quer, caímos en depresión. La incertidumbre es uno de los peores sentimientos que se puede tener. No me morí de pena de milagro. Todo el mundo que tiene hijos debería entender que es la peor situación que se le puede presentar a una madre». Diana López-Pinel se refiere «al escarnio público que se nos hizo» como un agravante de su estado físico.

14:26«Diana jamás daba un paso sin comunicármelo. A las 8.30 de la mañana [cuando se despertó] ya sabía que algo malo había pasado». A preguntas del fiscal, Diana López-Pinel señala que ella y su hija habían recorrido en el pasado el itinerario desde el centro de A Pobra hasta la urbanización donde residían. «Mi hija era una niña tremendamente bondadosa (rompe a llorar)... Era un ángel. Era una niña muy miedosa, no podía ni ver películas de terror porque le daban pavor. Era una niña muy fráfil, siempre lo fue, nació muy prematura. Lo sabrá su asesino, ¿verdad Chiquilín» El presidente del tribunal la apercibe. «Si lo vuelve a hacer será expulsada del tribunal». La madre asiente.

Diana López-Pinel rompe a llorar al recordar a su hija - M. MUÑIZ

14:22Empieza a declarar la madre de la joven, Diana López-Pinel. Ha intentado protestar porque llega «en blanco» al juicio, en referencia a que no ha tenido acceso al sumario, pero el presidente del tribunal la ha frenado en seco. «Los problemas con su abogado quedan fuera de aquí», zanja.

14:20«Desde hace tres años dejé de trabajar». «Vamos a un psicólogo tres o cuatro veces por semana. Sé que va a llevarme varios años hasta que pueda conducirse de manera normal. Y tengo una iniciativa que, si tengo fuerzas, quiero desarrollar: una fundación que lleve el nombre de mi hija, el apoyo de los desfavorecidos y desaparecidos, proque un juez te archiva una desaparición y no pasa nada».

14:13«Vi a la madre de este individuo llorando en el telediario, diciendo que su hijo era un monstruo. Me dio tanta pena que conseguí su teléfono a través de un periodista y la llamé para decirle que ella no tenía culpa de nada»

Juan Carlos Quer, declarando - MIGUEL MUÑIZ

14:13«Desafortunadamente, mi hija ha muerto en el modo más cruel que puedo imaginar, y nosotros vivimos en vida la pena más cruel que se puede imaginar. Esa es la actuación del supuesto señor que se ha sentado en el banquillo»

14:10«A partir de entonces la niña [Valeria] no tiene capacidad de concentración. Le entraban crisis de ansiedad y no podía centrarse en los estudios. Con su hermana desparecida nos vimos obligados a ingresarla en un hospital de salud mental donde permaneció tres meses. Estuvo prácticamente hasta las fechas previas a la llegada de la Navidad. Se te parte el alma. A una niña que era feliz, espontánea, ves a una persona que ha languidecido, que no quiere mantener relaciones sociales con nadie, básicamente recluida en casa, y cuando sale hay que contenerla porque tiene miedo. Estas son las secuelas que han generado la actuación de este individuo. Ha destrozado cuatro vidas»

14:10«El asesinato de mi hija ha generado cuatro víctimas. Le puedo asegurar que el impacto de la desaparición durante 500 días de un ser querido, de una hija, es demoledor. Dejas de trabajar, dejas de vivir, vegetas, te asaltan todos los temores. Ojalá que mis presunciones sobre lo que aconteció no se hubiera cumplido. Dejas de vivir. Trastornos de sueño. No duermes una hora. Y eso se lo digo en un adulto estble y equilibrado como yo. Mi hija Valeria, que cuando desapareció su hermana tenía 16 años, una etapa vulnerable, fueron efectos demoledores. La niña tuvo que dejar sus estudios. Era su compañera de vida y de juegos y de todo. Tras la desaparición de Diana y la retirada de custodia, la niña vino conmigo, la puse con psicólogos. El dolor emocional era tan brutal que un día cogió un mechero y se hizo quince quemaduras en el brazo sin hacer un gesto de dolor, simplemente para sacarse el dolor tan brutal que tenía por la desaparición de su hermana»

14:10«Diana medía en torno a 1,75, estaba muy delgada, alrededor de 53-55 kilos de peso. Utilizaba una talla 36». «Mi hija diana nació muy prematura, pesó apenas un kilo. Estas niñas arrastran durante infancia y parte de juventud un retraso psicomotriz. No hacía deporte, no era atlética, era una persona absolutamente vulnerable. Mi hija era un cervatillo, una persona indefensa ante un carácter como este individuo». «Diana era una eprsona obediente pero al mismo tiempo muy ingenua. siempre requería a mi exmujer para que nunca dejara en A Pobra a las niñas solas. Me daba mucho miedo ese paso por las fiestas, vehículos, sin aceras, una persona borracha podía atropellarlas. Diana no era una persona que adoptara medidas para cubrir sus riesgos»

14:10«Me enteré de la desaparición de mi hija porque me llamó mi hija Valeria la noche siguiente, y me manifestó que Diana no estaba durmiendo en casa. Me preocupé de inmediato. Jamás Diana había tenido un precedente en este sentido. Le pedí a mi hija que llamara a todas las personas no fuera a ser que se hubiera indispuesto por alguna razón. Empecé a hacer la maleta. Cuando me llamó a los 25' inmediatamente tomé el vehículo porque sabía que era una situación anómala y que había un problema muy serio»

14:01Comienza la testifical del padre de Diana, Juan Carlos Quer.

13:59La abogada apenas ha realizado tres preguntas a Abuín. Ahora es el presidente del tribunal, el magistrado Ángel Pantín, el que formula algunas aclaraciones al acusado.

13:57A preguntas de su abogada, Abuín insiste en que nunca le asistió un abogado de oficio y que él no pidió a José Miguel Sierra, el letrado que estuvo con él durante las primeras horas tras su detención.

13:56Empieza el interrogatorio de la defensa.

13:56«Sierra no me hacía caso. Me llegó a decir que él no podía asistirme porque era un abogado de pago y tenía a sus hijas amenazadas en el colegio». ¿No fue más cierto que lo dejó porque usted le había mentido con el atropello?, pregunta Perez Lama. «No, no fue así».

13:56«Me detienen el 29 de diciembre, acusándome de la muerte y desaparición de Diana Quer. Me llevan a mi casa. Durante el trayecto me iba diciendo que dónde estaba el cuerpo. Yo se lo negaba en todo momento. Al llegar a casa me dijo que iba a ver a mi mujer esposada y que a mi hija no la iba a ver más. Me llevaron a Padrón. Estuvimos un rato». Abuín acusa a los investigadores de facilitarles la versión del atropello. «Me decían que podía decir que era un atropello. Me lo iban diciendo mientras íbamos a Coruña. Yo dije eso antes de que estuviera Sierra. Yo no lo pedí. Don Ignacio me vino al calabozo y llamó por teléfono a Sierra, vino a hablar conmigo. Los agentes ya me habían dicho lo del accidente. Cuando terminé de declarar con ellos estaba en la sala de interrogatorios y Don Miguel vino a decirme que mi mujer no se iría en libertad si no decía dónde estaba el cuerpo. Entró mi mujer y me dijo que si sabía dónde estaba el cuerpo, que lo dijera. Un agente le dio una patada a una silla y pasó volando a mi lado. Entonces dije dónde estaba el cuerpo. La Guardia Civil me ofreció el atropello. Yo desde un principio estuve callado»

13:56«No sé cuánto tiempo estuvo en la nave». ¿Le gustan las mujeres altas, morenas, guapas? «Como a todo el mundo», responde. «Estuve con otra chica, la mujer me pilló y la dejé». Niega que fuera con un amigo «a ver chicas a los institutos». «Eso es mentira», zanja. «Suelo limpiar el maletero del coche porque a veces se derramaba el gasoil»

13:47«No miré nada, cogí la ropa, tiré de la camiseta, le saqué la parte de arriba y el pantalón, si la otra ropa salió... Las zapatillas salieron con el pantalón. Lo enrollé todo. Metí el bolso abajo [en el pozo] por miedo a que tuviera documentación». Abuín no sabe explicar la aparición de la brida en el pozo. El acusado no recuerda si entre los muebles que había en la nave había camas o sofás. «Camas no», aclara.

13:44Abuín repite que quiso deshacerse del cuerpo arrojándolo a la ría de Arousa, pero al ver gente en el muelle de Taragoña decidió seguir hacia la nave de Asados (Rianxo). Alega «no recordar» cuánto tiempo presionó el cuello de Diana hasta causarle la muerte. «No me paré a mirar dónde ponía la mano».

13:37Comienza el interrogatorio de la acusación particular. Pregunta Ricardo Pérez Lama.

13:36El acusado reconoce que le pidió una coartada a su mujer. «Ella sabía que yo salí aquella noche por gasoil. Le pedí que dijera que ella estaba conmigo». Niega haberle pedido a sus cuñados que le encubrieran.

13:36Abuín niega haber formateado uno de sus teléfonos para que no se rastrearan sus movimientos. «No lo sé», replica, «con ese móvil andaban mi mujer y mi hija».

13:31«Ellos [la policía] me preguntaron si sabía algo. A mí me siguieron. Vi que me seguían tres o cuatro coches. Sería octubre o noviembre de 2016. Como aún hacía algún que otro trapicheo de cocaína, por eso no van a juzgarme ahora, ¿no? Me puse en contacto con algún agente y pensé que era por eso y no por Diana. Me fui a un Laguna a decirles quiénes eran y si les debía algo. Llamé por teléfono a Don Ignacio [un guardia civil de la unidad antidroga]. Yo no me llevo bien con un Fancho, tío político mío, y me dijo que estuviera tranquilo». Hablando con dos agentes más tarde «negué saber nada del tema de Diana. Dejaron de preguntarme. Me dejaron en casa y se fueron»

13:31«Dejé la ropa de Diana en el coche, estaba detrás del asiento del copiloto, debajo. Llegué a casa y me acosté. No recuerdo si me duché a la mañana o la noche. La mujer se enteró a la hora a que llegué a casa porque me dijo "vaya horas". Cuando me desperté saqué las garrafas del coche y dejé la ropa en un contenedor de un desguace en La Esclavitud [Padrón]. A las cinco o seis de la tarde estaba de vuelta»

13:25«Si el pozo llega a estar lleno [de escombros], no sé dónde hubiera dejado el cuerpo. Si no hubiera tenido agua, lo habría dejado allí igual». «Yo no sabía la profundidad del pozo».

13:24«No me fijé si cuando metí el cuerpo en el pozo tenía las piernas abiertas». Niega también que volviera a la nave para fondear el cuerpo.

13:24«Puse la tapa y cogí la ropa y la subí, la metí en el coche etrás del asiento del copiloto. Cuando iba a salir de la nave con el coche vi que su bolso estaba en el asiento, y entonces salí, bajé y metí el bolso en el pozo. Y vi el cuerpo flotando». Volvió a casa «a las tres y cuarto o por ahí».

13:24¿Llevó a Diana viva y la violó en esa nave? «No, eso no es verdad». «La desnudé para que no quedaran restos en el coche, porque también lo usaban mi mujer y mi hija. Le saqué la ropa exterior, un nique y un pantalón corto. Lo enrollé todo. La ropa interior no se la saqué porque no estaba en contacto con el coche». ¿Cómo introdujo el cuerpo en el pozo? Abuín resopla. «La cogí por debajo de los sobacos, metí dos piernas y la fui bajando poco a poco y le faltaba al agua metro y medio hasta arriba, y el cuerpo se quedó flotando boca abajo. Decidí coger dos bloques [de hormigón] de la nave, los até con un cable a cada lado del cuerpo pero el cuerpo se quedó flotando igual».

13:18«Sí, claro», responde al ser preguntado por si conocía la existencia de pozos en la nave abandonada de Asados donde escondió su cuerpo. «La nave estaba llena de muebles viejos, y ahí se veía el pozo». «Yo no sabía que el pozo tenía agua».

13:13«Tengo mucha fuerza en los dedos», justifica. «Ahora no, porque estoy operado»

13:13Abuín niega que intentara desbloquear el móvil de Diana. Depositó su bolso en el asiento delantero. Arrojó el móvil por e puente de Taragoña. «Mi primera intención era dejar el cuerpo en la ría [de Arousa], pero había gente y continué. Arrojé primero el móvil». «No sé el tiempo que me llevó el camino» de A Pobra a Rianxo.

13:06¿Por qué no llamó a la Policía?, le pregunta la fiscal. «Me asusté y reaccioné así. Sé que lo hice mal pero reaccioné así». «No la amordacé ni quise matarla», añade. Abuín reconoce que Diana «le empujó» para intentar salvar la vida cuando le echó las manos al cuello de manera fatal. «No le dije morena ven aquí», niega.

13:04«Mi intención no era matarla»

13:04«Cuando me disponía a salir, con las garrafas llenas, para irme al coche, vi a la chica de frente y fui hacia ella para que no me delatara. Estaba como a diez metros. No había mucha luz. Pensé que era una persona de los feriantes. Yo tengo antecedentes por narcotráfico. Sabía que tenía que estar x años sin delinquir para no entrar en prisión. Y para que no llegara a mayores los problemas con los gitanos, pues fui hacia ella. Entendí que me iba a delatar porque me vio. Le eché la mano derecha al cuello y la izquierda detrás de la cabeza sin darme cuenta la fuerza que hice. Cuando me di cuenta no se movía. Le golpeé la cara pero no respondía. No sé ni el tiempo que estuve ahí. Cuando reaccioné vi que estaba así, la cogí y la llevé al coche»

Abuín, prestando declaración - MIGUEL MUÑIZ

13:00Abuín y la fiscal están reconstruyendo con preguntas y respuestas las acciones del acusado en la noche de autos, el 22 de agosto de 2016. Se están presentando al jurado imágenes de la zona de A Pobra donde habría aparcado su coche, y desde la que vio caminando a Diana Quer. «Yo llegué con el coche, aparqué donde termina el muro. Antes de bajarme venía una pareja, la dejé pasar, bajé y había dos camiones. Fui a ver si tenían gasoil»

12:48El Chicle, en el banquillo. «La noche del 22 de agosto salí con cuatro garrafas en mi coche para buscar gasoil». Está respondiendo a las preguntas de la Fiscalía.

12:25El presidente del tribunal ordena un receso de diez minutos antes de comenzar las declaraciones.

12:14El presidente del tribunal sí acepta la sentencia del caso de Boiro. Lo justifica porque considera que las acusaciones pretenden acreditar «pautas de comportmiento». Respecto a la denuncia de la cuñada, también se admite para acreditar que existe un procedimiento pero no prejuzga los hechos que en él se investigan.

12:13La abogada se opone a que se incorpore la sentencia del caso de la chica de Boiro, así como la denuncia de su cuñada por una presunta violación. Apela a la presunción de inocencia en este segundo caso, dado que no está juzgado. «José Enrique está indefenso». La letrada tacha de «nulas de pleno derecho» las diligencias por la denuncia de la cuñada «porque José Enrique no ha tenido abogado».

11:56Acaba la intervención de la abogada de la defensa. Las partes están dirigiéndose al presidente del tribunal para la aportación de nuevas pruebas. En cuestión de minutos comenzará la declaración del Chicle.

11:52«No pude proponer prueba para demostrar que la brida nunca estuvo en el cuello de Diana. El arma homicida la destruyeron. No hay rigor. Esa brida jamás estuvo en el cuello de Diana. Sé que no les voy a convencer ahora, espero que les convenza lo que van a escuchar a partir de ahora»

11:51«En el siglo XXI se secuencian ADN de momias y de animales prehistóricos. ¿Cómo no va a sobrevivir ADN en un periodo de 500 días? Lo que no apareció es el ADN del acusado porque no violó a Diana, lo que corrobora que el cuerpo estuviera impoluto. No se puede violar telepáticamente. Como no hay ninguna evidencia, al Imelga se le ocurre un teorema matemático, y con esto nos dice que hay un 99,99% de probababilidades de que José Enrique violara a Diana. La fórmula no tiene catetos pero parece dirigida a catetos. Es la primera vez en la historia de la justicia mundial que se aplica este teorema. Aquí no ha habido objetividad»

11:48«La autopsia no pudo ser más exhaustiva. Se escrutó el cadáver minuciosa y milimétricamente, con un montón de medios y aparatos, por fuera y por dentro, hasta el extremo de que se esqueletizó y no encontraron pruebas. No valió esta autopsia sino que fue revisada por un segundo equipo de forenses y no se encontró ninguna evidencia de violación. Nada. Nada»

11:45«Van a encontrar miles de informes, pero no hay pruebas objetivas ni evidencias. Esta es una investigación caracterizada por falta de imparcialidad, objetividad y verdad. Aquí primaba incriminar a José Enrique por algo que no había hecho»

11:42«A la investigación [del crimen de Diana] le faltaba mucho [para señalarlo]. Si estamos aquí es porque ha confesado, así que mucho no miente»

11:41«El caso de Boiro, el atestado fue por robo e intimidación, no por agresión sexual». Se olvida la abogada que este asunto está juzgado y la agresión sexual se dio por probada.

11:40«Aquí quienes tienen que decir la verdad son investigadores, peritos y testigos. Pero el acusado no tiene por qué decir la verdad, puede guardar silencio y no declararse culpable». «¿Y si el Chicle miente, qué hacemos aquí? Si estamos aquí enfrentados e porque confesó cuando pudo haberse callado»

11:40«Aquí se han ocultado muchos datos. Diana no estaba en ninguna situación de peligro, lo verán en las conversaciones que mantenía en el paseo del Arenal. Verán muchas cosas que no han salido en la tele y las televisiones»

11:37El Chicle «no acechó a Diana Quer, no inmovilizó a Diana Quer, no la metió viva en su coche, no la mató en la nave de Asados estrangulándola, y prueba de ello es que no hay pruebas objetivas. Si se hubieran cometido los delitos que dicen las acusaciones, habría pruebas. No las hay»

11:35«José Enrique no es inocente, se reconoce como autor. Le ha causado la muerte. Además aunque no le era exigible entregar el cuerpo a la familia, obviamente un cadáver escondido tantos días genera un dolor y una ira infinitas, pero esa rabia infinita no nos puede cegar, tenemos que impartir justicia y tener la cabeza muy fría y no dar una respuesta emocional sino racional»

11:33«Les pido encarecidamente que se desinfecten, que se desprendan de los juicios de valor de los últimos meses. Abstráiganse de todo y céntrense en lo que verán a partir de ahora»

11:31«El azar me ha llevado a defender este caso, el más difícil de mi carrera. No se han respetado las garantías constitucionales en este caso. Yo no me enfrento a una acusación que tiene que demostrar lo que dice, sino a una condena social de culpabilidad. Este caso, lamentablemente, es extremadamente mediático, se ha sembrado una sensación de culpabilidad de que es un asesino y un violador en serie, y ustedes [el jurado] no vienen de Plutón sino que estuvieron expuestos a este bombardeo mediático. Ustedes han filtrado ese mensaje negativo de que es un depredador sexual. La defensa se va a desarrollar en un ambiente hostil. Me siento como un cirujano haciendo una operación a corazón abierto sin un instrumental esterilizado. No hablamos de justicia, sino de linchamiento. ¿Queremos eso?»

11:27Comienza el turno de la defensa. Habla la letrada María Fernanda Álvarez Pérez, que se presenta como abogada del turno de oficio.

11:26«No hay atenuantes. La confesión del acusado solo adelantó temporalmente el cuerpo de Diana, porque la guardia civil ya tenía localizado el móvil del acusado y solo faltaba entrar en esa nave. Y cuando entraran los perros habrían encontrado el cuerpo. El acusado tuvo los medios, el móvil y la oportunidad para hacer lo que hizo con Diana y lo hizo deliberadamente»

11:26«El acusado es muy peligroso porque esta acusación aportó a las actuaciones una carta de su puño y letra que remitió desde la cárcel a sus familiares, y en esa carta revela la frialdad del acusado, la falta de empatía con dolor y sufrimiento ajeno, y la falta de arrepentimiento. Habla en esa carta de que en siete años está en la calle, y de que saquen tajada por la muerte de Diana otorgando entrevistas a 10.000 euros»

11:23«Desde el momento en que alguien le coloca la brida a alguien el cuello se revela una intención de matar»

11:22«El acusado va a intentar sembrar dudas, pero deben ser razonables. Para nosotros no lo son. Él va a negar la mayor, va a negar la agresión sexual porque no existe semen. Normal, tuvo 500 días lastrado el cuerpo de Diana, el milagro es que apareciera semen. En la inmensa mayoría de los casos no aparece semen porque se cuidan de ello, utilizando preservativo, como su cuñada Vanesa dice que sucedió en su caso». Mientras oye este alegato, el Chicle niega levemente con la cabeza mientras mantiene la mirada perdida en el suelo.

11:17«El sótano de la nave dotaban de impunidad al acusado para hacer con Diana lo que le vino en gana. Aunque Diana gritase, que no podía porque estaba amordazada, nadie la podía oír ni auxiliar». En la reconstrucción de los hechos, «la realidad era demasiado tozuda y no encajaba con la versión» que dio Abuín en su día

11:16«Hay un hecho irrefutable. Diana aparece totalmente desnuda y con las piernas extrañamente abiertas. El acusado no da una explicación razonada»

11:14«La pregunta fundamental del caso es el móvil de este crimen. Sin el menor género de dudas, fue atentar contra la libertad sexual de Diana. Todas las pruebas e indicios que existen en la causa apuntan en esa única dirección»

11:12«El acusado ocultó lo que hizo, eliminó pruebas y se procuró una coartada. Por todas estas circunstancias esta acusación pide que se aplique todo el peso de la ley, esto no es venganza, es justicia. Pedimos prisión permamente revisable porque ustedes tienen que mandar mensaje a la sociedad, no puede mandarse mensaje de impunidad, aquí quien la hace la paga. El acusado es muy peligroso para las mujeres, no se olviden de esto»

11:10«¿Para qué detiene a Diana, a una chica joven, guapa, si no era para atentar contra su libertad sexual? ¿Y por qué la mata? Para ocultar su fechoría, porque él sabía lo que sucedería si la dejaba con vida. Tenía la experiencia de lo que le había sucedido con su cuñada Vanesa, que lo había denunciado por agresión sexual. Les demostraremos que el acusado quiso hacer lo que hizo, y que lo hizo voluntariamente»

11:10«Es probable que se les intente alertar de la seriedad de los hechos por los años de cárcel que se juega el acusado. Y es probable que el acusado les quiera hacer creer que colaboró con la justicia: nada más alejado de la realidad. En un principio mintió a los investigadores, cuando estuvo acorralado se fabricó una coartada, y al ser detenido dijo que fue un atropello involuntario a Diana, que salió a comprobar lo sucedido, vio que estaba muerta y decidió ocultar el cuerpo porque estaba sometido a una suspensión de condena. Esto sucede en sede policial. Pero en sede judicial, hasta en dos fases distintas, se niega a declarar. Solo lo hace una vez que conoce el resultado de la autopsia y cambia la versión de los hechos y dice que asfixió involuntariamente a Diana con sus dedos al cogerla por el cuello. Esto lo hizo porque buscaba una reducción de su pena. Tuvo el curpo de diana lastrado durante 500 días en un pozo sin tapa, lleno de agua, a 10 metros de profundidad. Esa es la realidad»

11:10«Todos los relatos coinciden en que el acusado es el autor material de la muerte de Diana», apunta. «La versión de la defensa consiste única y exclusivamente a decir que estamos ante un homicidio imprudente y mató involuntariamente a Diana, y piden dos años y medio de prisión. Ni todos los artificios legales existentes en el orden jurídico podrán destruir la certeza que el acusado acechó a Diana en A Pobra, la trasladó a un lugar que conocía a 20km en la parroquia de Asados, en un almacen aislado, y allí la agredió sexualmente y la mató. Así de crudo».

11:02«Los Quer son una familia rota por esta atrocidad», subraya Pérez Lama

11:00Toma la palabra Ricardo Pérez Lama, el director letrado de la acusación particular. Le acompaña Ana Fernández Verín. «En casos como este hemos actuado como acusación», y recuerda su colaboración con la Fundación Clara Campoamor. «Nuestra experiencia se remonta a hace 25 años, el caso de Maruchi Rivas», y señala también su participación en el crimen de Asunta.

10:58Se hizo un «simulacro de sumergibilidad» con una experta buceadora en un tanque de agua salada en Cartagena para comprobar que un cuerpo se lastraba con los bloques de hormigón que llevaba el cadáver de Diana, revela la fiscal.

10:56« La reconstrucción de los hechos no es lo que sucedió, sino lo que el acusado dice que ocurrió. Ojo», advierte la fiscal.

10:54«En el pozo se encontró la brida, el arma homicida, el tanga de Diana, el cuerpo con las piernas abiertas, y restos de otras bridas»

10:51La fiscal detalla que Abuín se negó inicialmente a entregar en un primer momento el móvil a los investigadores, primero entrega un terminal que no era el suyo, y cuando finalmente aporta el suyo estaba formateado recientemente.

10:45Sigue la fiscal hablándole al jurado. «Les propongo un esquema dividido en apartados: el grupo de delitos de que se acusa al señor, los dos escenarios importantes del caso, y los dos momentos importantes». Entra en detalle. «Los tres delitos. La detención ilegal: consiste en el encierro de Diana en el maletero del Alfa Romeo del acusado, al menos durante 25', por medio de la fuerza física, privándola de su libertad de movimiento, privándola del móvil y que formaba parte del modus operandi del acusado para llevarla a un lugar apatado, violarla, asesinarla y esconderla en un pozo para evitar que se encontrase su cuerpo. Estamos acusándole de agresión sexual, de violación, porque concurre violencia, intimidación y penetración, con independencia de que exista eyaculación o no. El tercer delito es asesinato, no homicidio. Ambos coinciden en que se acaba con la vida de alguien. ¿Qué diferencia el asesinato del homicidio? Además de la muerte hay circunstancias. Aquí concurre la alevosía, la indefensión de Diana, maniatada, en una nave deshabitada y en plena noche; hay ensañamiento, una maldad brutal sin finalidad; y concurre que se comete el delito de asesinato para evitar el descubrimiento de la violación. Todos los requisitos concurren». Los lugares «son Pobra de Caramiñal, donde se produce la detención ilegal, y en Rianxo la violación y el asesinato».

10:38«José Enrique Abuín secuestró, violó y asesinó a Diana. Esta es la verdad». Habla la fiscal.

10:36En su escrito de acusación, la acusación particular también solicita la prisión permanente revisable.

10:34Este es el relato que plantea la Fiscalía, y por el que piden prisión permanente revisable para Abuín Gey, por entender consumados la agresión sexual y el asesinato.

10:31Mientras se leen los escritos de acusación de Fiscalía y acusación particular, Abuín Gey mantiene una postura ausente, mirando al suelo, impasible ante el relato de los hechos que se está escuchando. Está sentado en la segunda fila de la zona habilitada para letrados, detrás de su abogada de oficio.

10:27Lleno absoluto tanto en la sala de vistas como en el espacio habilitado para la prensa en la biblioteca de los juzgados compostelanos. La expectación es máxima.

10.24La secretaria judicial está dando lectura a los escritos de acusción. Los distintos letrados podrán realizar las aclaraciones que consideren cuando remate.

10.20Ha habido un pequeño incidente con Diana López-Pinel a su llegada al juzgado. Al constatar que su exmarido Juan Carlos Quer ya estaba en dependencias judiciales, la madre de Diana se ha dado la vuelta y ha evitado entrar. Recordemos que López-Pinel denunció hace unas semanas a su excónyuge por unos supuestos malos tratos, y este a su vez replicó con otra querella por simulación de delito. López-Pinel se ha encarado incluso con el abogado de la acusación —que costea Quer— para exigirle acceso al sumario del caso.

10.14El presidente del tribunal, el magistrado Angel Pantín, da las instrucciones al jurado sobre sus funciones y los detalles del desarrollo del juicio. «No hablen de lo que han visto y percibido en su vida cotidiana ni atiendan a las versiones de los medios de comunicación. Nadie va a tener mejor impresión de lo que pasa en el juicio que ustedes mismos».

10.04Esta es la imagen del Chicle sentado en el banquillo. Cazadora vaquera, pelo corto, se ha arreglado la barba. Presenta un aspecto más cuidado que la imagen desaliñada de otras ocasiones.

El Chicle, en el banquillo - MIGUEL MUÑIZ

10.00Con media hora de retraso sobre la hora prevista, Abuín ya está sentado en el banquillo. El juicio empezará en cuestión de minutos. El jurado también está en sala.

9.52El guión para este primer día de juicio será el siguiente: intervendrán las partes para presentar sus distintos alegatos, que podrían ceñirse a leer sus respectivos escritos de acusación; posteriormente, prestará declaración José Enrique Abuín como único acusado; y seguidamente tomarán la palabra como testigos los padres de Diana, Juan Carlos Quer y Diana López-Pinel.

9.47Entre los asistentes al juicio está la madre de la chica de Boiro que Abuín Gey intentó meter en el maletero de su coche en diciembre de 2016, y que desencadenó su detención por el crimen de Diana. Por aquellos hechos, el Chicle fue condenado a cinco años por rapto e intento de agresión sexual.

9.29El Chicle llegó en un furgón desde la prisión coruñesa de Teixeiro sobre las 9.10 de la mañana. Está esperando a entrar en la sala de vistas, que volverá a ser el salón de bodas de estos juzgados compostelanos, el mismo lugar donde se juzgó a los padres de Asunta. Hay una enorme expectación y se prevé que la sala se llene, tanto por los periodistas como por el público acreditado y estudiantes de derecho.

9.28«Por último, decirles que hoy se sienta en el banquillo el mal. Y se sienta gracias al extraordinario trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente de la guardia civil. Hoy el cuerpo de Diana está en un stio digno y no en un pozo gracias a su trabajo. Ellos lloraron también la muerte de Diana. Y por eso sería el deseo de mi hija Diana que antes de que termine este juicio, las condecoraciones y distinciones que fueron comprometidas con sargentos y cabos que dejaron a sus familias en fiestas navideñas para intentar detener a este asesino y encontrar el cuerpo de Diana, pido que se concedan. Parece de justicia pedir a la clase política que cuide a la gente que nos cuida»

9.27Juan Carlos Quer ha trasladado también «a tanto cariño, tanto apoyo y tanta solidaridad recibida de los ciudadanos de bien de nuestro país, y muy especialmente del pueblo gallego, que me consta que sintieron y lloraron la pérdida de Diana como si de su propia hija se tratase». «Y aquel político [en referencia a Pablo Iglesias] que tachó mi proceder de venganza, decirle que sigo a la espera de sus disculpas. Y ahora que es padre probablemente entienda que cuando no se sabe qué decir, es mejor callar».

9.26«El legado de Diana es la prisión permanente revisable. Es una ley necesaria que salvará vidas de violadores y asesinos reincidentes. Yo lo único que espero de nuestra clase política es que sepan entender mayoritariamente al pueblo español. Siete de cada diez ciudadanos, de cualquier ideología, por sentido común, al margen de proclamas políticas, apoyan esta pena»

9.25Juan Carlos Quer: «Hoy es un día muy triste. Ninguna condena va a devolverle la vida a mi hija. Ninguna condena va a reparar el daño. Lo que me queda es luchar por el legado de Diana. Recuerdo aquel viaje cuando traía su cadáver. Me mandó el mensaje: "Papá, vamos a cambiar las cosas para que ninguna niña tenga que pasar por esto"»

9.20Llega a los juzgados de Fontiñas Juan Carlos Quer, solo. Declarará como testigo una vez que remate la comparecencia ante el tribunal del autor confeso de la muerte de su hija, José Enrique Abuín.

El padre de Diana Quer, a su llegada al juzgado - MIGUEL MUÑIZ

9.16Buenos días. Arrancamos desde los juzgados de Santiago de Compostela el minuto a minuto de la primera jornada del juicio contra José Enrique Abuín por el crimen de Diana Quer.