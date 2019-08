DEUDA DE 700 MILLONES Galicia urge al Gobierno a solucionar los impagos sin llegar a la vía judicial En línea con otras autonomías, pide la convocatoria «inmediata» del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La Xunta subraya que la «iniciativa» le corresponde a Hacienda, que debe «pilotar» el desbloqueo de los fondos

La pelota está en el tejado de Pedro Sánchez y su gabinete, con la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, a la cabeza. Son ellos quienes deben ofrecer las «soluciones» que desbloqueen los impagos a las comunidades autónomas, que en el caso de Galicia ascienden a 700 millones de euros, de los que 530 están consignados en los Presupuestos de este año. La Xunta tiene claro que la «iniciativa» en la transferencia de los fondos pendientes le corresponde al Gobierno central. Y que el escenario para retratarse es el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), cuya convocatoria solicitó formalmente «de manera inmediata y urgente», como enunció este miércoles el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, en línea con el resto de comunidades afectadas y gobernadas por el PP.

«Un gobierno en funciones no es un gobierno sin funciones. Y la más importante es que los servicios públicos se presten con normalidad», fue el mensaje publicado desde la cuenta de Twitter de Alberto Núñez Feijóo, para a continuación reclamar un cónclave «inmediato». «Los ciudadanos necesitan explicaciones y soluciones sobre financiación autonómica», concluía la demanda plasmada en la red social del presidente de la Xunta.

Minutos después comparecía el titular de Facenda ante los medios de comunicación, a los que se había convocado en la mañana de ayer, para dejar claro que «la iniciativa básica sobre encontrar soluciones es del Ministerio de Hacienda». «Creemos que sí hay soluciones», explicó Martínez, «pero deben ser puestas en común en el CPFF». «No avancemos», apostilló. Hace un mes el propio Feijóo, con Montero sentada a su lado, propuso recurrir a reales decretos. Cayó en saco roto. La Xunta quiere que sea el Gobierno el que mueva ficha y evidencie, ante la opinión pública, si está dispuesto realmente a abonar a las autonomías un dinero que les corresponde o si, por el contrario, quiere seguir utilizando la deuda como palanca para forzar la investidura de Sánchez.

El «plan B» podría consistir en seguir los pasos de Cataluña, que ha optado por el frente judicial que resulta tan grato a la Generalitat en su confrontación con el Estado. Pero ese botón solo se apretaría si se constata, definitivamente, la negativa a pagar por parte del Gobierno. «Están suponiendo que no van a llegar esos recursos», advirtió el responsable de Facenda a los periodistas que buscaban respuestas en esa dirección. «No estoy en ese escenario», remarcó.

La baza de los tribunales

La confianza del Ejecutivo autonómico en que existen soluciones, el foro para que sean «puestas en común» y el tiempo para presentarlas no es óbice para reservarse la carta de los tribunales. «La vía judicial es una de las vías que, en defensa de nuestros derechos, que no son otros que los intereses de todos los gallegos», se puede activar «en determinado momento», comentó el conselleiro. «Se estudiará y en su caso ya será anunciado si llegamos a ese escenario temporal». Lo que igualmente quiso dejar claro Martínez es que no se trata de sumarse, ni mucho menos, a Cataluña, si se opta por esa decisión.

«Para nosotros lo más importante no es tanto una cuestión judicial, en estos momentos, como la constatación» de que «puede haber soluciones que debe pilotar el Ministerio de Hacienda». De paso, «facilitar toda la documentación», incluido el misterioso informe de la Abogacía del Estado del que en San Caetano no tenían «conocimiento alguno».

«Hay que recordar que nuestros hospitales, nuestros centros de salud, nuestros quirófanos no están en funciones», enumeró. «Nuestros centros de servicios sociales no están en funciones, nuestros centros educativos no están en funciones». La situación es «extrema y complicada» —Martínez ejemplificó que los «recursos» bloqueados «se aproximan» a dos nóminas de empleados públicos, sin ser ése su destino— y deja en el aire los Presupuestos de 2020, pero el conselleiro confía en que el Gobierno gallego volverá a demostrar que «siempre ejercemos nuestras competencias». «Nosotros sí que no estamos en funciones etéreas, porque nosotros seguimos funcionando», subrayó.