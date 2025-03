Galicia reclama al Gobierno luz verde para convocar 3.500 plazas en Sanidad

«¿Por qué no nos van a dejar?», se preguntó este jueves Alberto Núñez Feijóo en la rueda de prensa posterior al Consello. La Xunta está decidida a lanzar una Oferta Pública de Empleo en 2020 con una dimensión «histórica»: más de 3.500 plazas , concretamente 3.536. Así quedó aprobado en la reunión semanal el Ejecutivo autonómico. Falta, en cualquier caso, el trámite crucial:que el Gobierno central le dé el visto bueno a la demanda de la Administración gallega. De lo contrario, advirtió Feijóo, esa cifra se reduciría drásticamente y quedaría reducida a 973 plazas. Esto es, «2.500 plazas menos de las que queremos ofertar», explicó el presidente en su exposición ante los medios de comunicación. La prioridad: medicina familiar, pediatría, hospitales comarcales y centros de salud en zonas aisladas.

Feijóo recordó que hace meses ya que la Xunta solicitó «formalmente» a los tres Ministerios con competencias en la materia (además del más obvio, Sanidad, los de Administraciones Públicas y Hacienda) autorización para, superada ya la época de «vacas flacas», los años de «recesión económica», ofertar todas las plazas vacantes y disminuir, así, la temporalidad que, reconoció, genera una considerable «tensión» entre el personal. «A ver si es verdad» que el Gobierno da luz verde «y acabamos con un problema», razonó.

Feijóo lanzó un mensaje al Gobierno: ya no tiene sentido, en la actual coyuntura económica, mantener la tasa de reposición de efectivos que ha venido actuando como un freno de mano en las sucesivas convocatorias de plazas. « Acumulamos miles de plazas que no pudimos sacar, aunque estaban vacantes », recordó el mandatario autonómico. «Tuvimos que hacer contratos temporales». Ahora ya no tiene sentido: «por supuesto» que las autonomías que cumplieron con el déficit público, la regla de gasto y el pago a proveedores deberían haber estado en condiciones de lanzar cuantas plazas necesitasen, subrayó. Yeste razonamiento sigue vigente. Aunque no se respete: «Como siempre, se trata de igual forma a cumplidores e incumplidores. A los que cumplimos todos los requisitos (...) nos tendrían que haber dejado sacar todas las plazas vacantes», insistió el presidente.

De paso, no soslayó el doble rasero de los partidos (PSOEy Podemos) que apuntalan el Gobierno central de coalición, que en Galicia hacen campaña contra la «temporalidad». Si ese es el «problema», que «nos dejen solventar la temporalidad», retó. Yesto se soluciona convocando todas las plazas necesarias. De lo contrario, persistirá por los «obstáculos» que interpone la «Administración general». « No es una responsabilidad de la Xunta », enfatizó Feijóo.

«¿Qué tengo que hacer?»

Feijóo no ocultó su malestar cuando se le buscaron las cosquillas con la supuesta «confrontación» al reclamar al Gobierno que deje a un lado la tasa de reposición y autorice todas y cada de las plazas solicitadas. «No sé qué tenemos que hacer para acertar. Si solicito permiso para la OPE, estamos confrontando. Si no lo solicito, estamos precarizando . Sería bueno saber qué tengo que hacer», recurrió al sarcasmo. «Entendemos que es una solución», terció, y apuntó a que quien confronta es el Gobierno al atribuir la temporalidad a la «precariedad», cuando Galicia «sufre la normativa estatal». «Estoy convencido de que nos van a dejar», apostilló a modo de desafío al referirse a las 3.500 plazas proyectadas para 2020.

Por lo de pronto, este fin de semana Silleda (Pontevedra) se volverá a llenar de aspirantes . El sábado se ponen en liza cerca de 800 plazas de técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Yel domingo, más de 350 plazas de médico de familia, pediatra y odontólogo de atención primaria y cerca de un centenar de matrona.