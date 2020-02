BALANCE DE LA ÚLTIMA DÉCADA Feijóo reivindica a la Xunta como gran inversor y transformador de La Coruña Afirma que la ciudad dispone de mejores servicios públicos que nunca y que «el futuro está construido, falta acabarlo»

Alberto Núñez Feijóo fue muy claro este viernes al hacer balance de la transformación que ha vivido La Coruña desde 2009 a través de las inversiones que ha ejecutado el Gobierno autonómico. «Se mire como se mire, la Administración pública que más invirtió en La Coruña en los últimos diez años es la Xunta. Más que el Gobierno central y por supuesto más que el concello y la Diputación juntos. Más que cualquier otra institución», recordó. En un desayuno organizado a primera hora de la mañana en un hotel coruñés, ante más de 400 personas, el presidente autonómico y candidato a la reelección puso en valor el trabajo de más de una década; ese que no solo ha cambiado la cara a la ciudad (con colaboración más o menos intensa del concello según el partido en el consistorio), sino que ha sentado las bases de futuro de la urbe herculina. «Durante estos once años nos esforzamos muchísimo (...) por avanzar y hacer una La Coruña mejor», subrayó.

Feijóo puso el acento en los servicios públicos, que «son mejores que los que había hace diez años». Se logró que «la sanidad fuera mejor, la educación pública fuera de mayor calidad» y que también se elevaran las prestaciones para mayores y personas con discapacidad. Desgranó, en su alocución, todo lo impulsado desde San Caetano en esos pilares del Estado del Bienestar, repasando la apertura de nuevas escuelas infantiles, la ampliación y reforma de institutos, el salto en plazas para mayores -de menos de 300 a cerca de 650- y la duplicación de plazas para personas con discapacidad.

Capítulo aparte mereció la sanidad, porque «sin educación no hay futuro, pero sin sanidad no hay presente», y afirmó en este punto Feijóo sentirse «especialmente orgulloso del área sanitaria de La Coruña, una de las mejores áreas sanitarias de España». El nuevo hospital, aseguró, va a «consolidar» este estatus, además de «cambiar la ciudad», vaticinó. «Va a ser un antes y un después (...). Invertir 400 millones de euros es un compromiso que no tiene vuelta atrás y es definitivo. Es un paradigma de lo que queremos hacer (...) y de los proyectos que vamos a ejecutar en La Coruña en los próximos años», sintetizó.

El AVE, en 2022

Además de los servicios públicos -«esta ciudad tiene más oportunidades y prestaciones de las que tuvo nunca»-, Feijóo repasó ámbitos como la movilidad -renovación de líneas de autobuses, Nueva Ronda, futura estación intermodal; sobre el AVE, en el turno de preguntas, fue rotundo: «No va a estar en junio del 21 aquí, que no nos engañen. No puedo decir en qué mes del año 22 llegará el AVE, pero apúntense el 22 y olvídense del 21»-, la rehabilitación de inmuebles -véase el edificio de la Fábrica de Tabacos- o el saneamiento de la ría de O Burgo, pues La Coruña, como quedó patente en su intervención, es también su área metropolitana, la que acerca la población total al medio millón.

Este balance, recalcó, «no es obra ni del presidente de la Xunta ni del Gobierno de la Xunta. Es un esfuerzo en el que ha participado muchísima gente (...). Es el resultado del trabajo humilde y responsable, del compromiso con la ciudad (...). Es un balance construido a través del dinero de los coruñeses. Nuestro balance es el presente de Galicia». Una forma de responder a la pregunta: «¿Qué hizo usted con el dinero que le dimos?». En un tono más genérico, ponderó: «Creo que rendir cuentas de forma pormenorizada es la obligación de cualquier político. No se lleva por ahí, pero nosotros estamos en Galicia. En Galicia, de momento, sí se lleva», advirtió.En una alocución extensa, cercana a la hora, el presidente de la Xunta tendió la vista atrás, pues de hacer «balance» consistía el acto, pero también tendió la vista a lo que está por llegar. Aprovechó para confirmar que se atendrá a su «compromiso» y en el próximo mes de marzo se presentará el plan estratégico 2020-2030, el «avance» para la próxima década, pero también los proyectos para La Coruña en el período 2020-24, por lo que «vamos a volver a comparecer».

«El futuro de La Coruña está construido. Falta acabarlo. Esta ciudad sigue siendo una ciudad financiera potente. Textil, la mejor del mundo. Una ciudad que apuesta por las nuevas tecnologías. Clave para entender las exportaciones y competitividad de la economía gallega», expresó el líder del PPdeG antes de adoptar tono de precampaña: «Me presento con la credibilidad de lo que hecho (...) para que la gente juzgue. También con la ambición de seguir haciendo cosas. Después de estos años, comprenderán que no soy un novato. Ni me presento como novedad ni me presento como salvador de la patria. Me presento para decirles que estoy a disposición de esta ciudad y de ustedes», cerró.