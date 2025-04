Feijóo proyecta estudios a población sana después del pico de la pandemia

Alberto Núñez Feijóo y su equipo no quieren caer en la miopía que conduce a no ver más allá del momento inmediato. En una pandemia como la del coronavirus , esto supondría limitarse a ir respondiendo al avance del Covid-19. Ir por detrás. Nunca ha sido la estrategia de la Xunta; al contrario: si algo se ha perseguido en el comité de crisis gallego es anticiparse en la medida de lo posible. Lo verbalizó este domingo el presidente en su comparecencia a mediodía, tras la cuarta videoconferencia de Pedro Sánchez con mandatarios autonómicos: «Hagamos las cosas que tenemos que hacer, activemos la economía conforme a lo previsto y pensemos, sobre todo, en qué hacemos después ».

Ese «después» preocupa en San Caetano, donde se intenta, en paralelo, resolver las cuestiones de hoy y de mañana. Mientras se combate la pandemia, se trata de ganar tiempo al calendario y diseñar un futuro que hasta las previsiones más optimistas retratan como poco halagüeño. En esa línea incidió Feijóo durante su turno en el cónclave de este domingo, el tercero de los presidentes autonómicos. Entre la batería de cuestiones que puso sobre la mesa, el titular del Ejecutivo gallego exprimió su tiempo para hacer ver a Sánchez que debe pensar en el «futuro». Primera propuesta: « Ir previendo hacer estudios epidemiológicos en gente sana ». Serían, detalló telemáticamente a los medios de comunicación, entre 1.000 y 1.500 muestras a personas con diferentes edades y lugares de residencia. Personas que «no han acreditado tener el virus». Bien porque han dado negativo, o no han tenido los síntomas suficientes para haber advertido su contagio. Personas «aparentemente sanas».

¿El objetivo? Disponer de un mapa de la situación «para volver a iniciar la economía»; saber «cómo está la situación epidemiológica en cada comunidad autónoma». Feijóo fue claro al respecto: «Galicia quiere hacerlo». Esto es, la intención ya ha quedado manifestada con luz y taquígrafos. Amplió: «Qué grupos de riesgo vamos a testar en esos test que tenemos que hacer después de finalizar el pico máximo de la pandemia. Cómo podemos mantener la seguridad pública de todos». A la Xunta, eso sí, «le gustaría hacerlo de forma sistemática y homogénea con el resto de comunidades autónomas (...), mediante ponderaciones e informes para todo el territorio, validados por el Ministerio de Sanidad». La misma demanda en la que insistió para disponer de información sobre la pandemia a nivel autonómico; extensiva a la posibilidad de que se generalice el uso de mascarillas entre la población o a la hora de dar datos de incidencia del Covid-19.

La propuesta de estudiar a población sana entronca con la segunda: cómo se informará a la población acerca del «estado de cada uno de nosotros y de la salud pública en general» . Feijóo recordó que los países más avanzados ya se mueven en esta dirección. La idea es ofrecer «seguridad» a la población «hasta que aparezca la vacuna». Dar a cada persona «información» que le permita saber cuál es su estatus, si «están sanos, pueden trabajar, viajar, interactuar con el resto de ciudadanos». Un afán por retomar «paulatinamente» la normalidad, en definitiva. Pero, de nuevo, sin que cada autonomía «vaya por su lado». Feijóo trasladó su convencimiento de que habrá una «mejora» y que se irá «creciendo en esperanza», pero demanda cimientos sólidos.«Que no tenga marcha atrás, que lo que hagamos no lleve a decisiones precipitadas que tenemos que dejar sin efecto», advirtió.

Dudas

El presidente de la Xunta, que espera recibir 60.000 test rápidos del millón que Sánchez prometió distribuir entre ayer y hoy, no ocultó sus amplias dudas acerca de la petición de Sánchez de conocer las infraestructuras de cada autonomía que podrían albergar a positivos asintomáticos. Apuntó Feijóo que «por supuesto» se dará esa información, pero que no es «capaz de concretar de qué se trata y a qué fin se dirige» . Eso sí, fue muy explícito al subrayar que la postura de Galicia no ha cambiado, y pasa por mantener a los positivos que no presentan una sintomatología grave en sus casas, como hasta ahora. La Xunta hace además seguimientos a 1.600 positivos mediante un programa a distancia.

En materia económica , el mandatario gallego trasladó a Sánchez tres demandas: agilizar al máximo los cobros de personas sometidas a ERTEs; agilizar también las devoluciones del IVA —400 millones en el caso de Galicia—; y que el sector del mar se beneficie de unas supuestas «flexibilidades» a las que apuntó Sánchez. En resumen: «Conseguir un equilibrio entre proteger la salud de las personas más vulnerables y facilitar paulatinamente (...) la reactivación (...) de sectores económicos. Dar un poco de oxígeno».