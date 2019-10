DUEDA DEL ESTADO Feijóo pide a Sánchez que anuncie mañana en Galicia que pagará los 700 millones El presidente estará en el Foro de A Toxa y asistirá a un acto de precampaña que se celebrará en Vigo. El socialista afirmó en un mitin que actualizaría las entregas a cuenta antes del 10-N, algo a lo que se negaba

Tras recordar durante esta semana que reclamará hasta el último céntimo que el Gobierno central debe a Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ve la jornada de mañana un escenario perfecto para que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anuncie que ese pago se va a realizar cuanto antes. Lo dice porque Sánchez estará en la provincia de Pontevedra, primero en el foro que se celebra en A Toxa, ya que será el encargado de clausurarlo, y posteriormente, ya a la tarde, se dirigirá a los simpatizantes socialistas en un mitin de precampaña que tendrá lugar en la ciudad de Vigo.

Esta visita sería un buen lugar para que Sánchez anunciase la reclamación que lleva ya semanas haciendo el Gobierno gallego, pero también el resto de comunidades, y que ya ha hecho al Ejecutivo socialista moverse de su postura inicial de que no podía entregar el dinero mientras estuviese en funciones. Ahora la historia es distinta e intentará argumentar ante la Abogacía del Estado que la delicada situación de autonomías como la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia provoca que ese dinero tenga que salir ya camino de las 17 autonomías. También que la decisión no compromete al Gobierno entrante. La fórmula sería un decreto ley y el presidente anunció que daría las entregas a cuenta antes del 10-N. Eso sería un total de 530 millones, aunque el Gobierno gallego reclama que se le adeudan 700 millones.

Fue Feijóo, en el mismo lugar donde mañana hablará Sánchez, el que afirmó en declaraciones a los medios que sería «fantástico» que el líder del Ejecutivo español acredite que va «a cumplir su deber» pagando a las autonomías. Cree que el Foro de A Toxa es un buen lugar, como recoge Europa Press, porque allí «se hablará de España». Además, pide el gallego que se dé todo el dinero, «las entregas a cuenta», pero también «el IVA y el resto de partidas» hasta esos 700 millones. Así los gobiernos autonómicos podrán cumplir con sus obligaciones, ya sea en el pago de educación o sanidad o abonando los salarios de los trabajadores de estas administraciones. Aunque la situación financiera de la Xunta no es tan complicada como la de otras comunidades, la falta de ese dinero pone en peligro que se pueda cumplir con todas las tareas a nivel financiero que tiene que asumir San Caetano. Ayer Feijóo fue un poco más concreto, y situó algunas partidas que se podrían ver seriamente afectadas si Moncloa no hace la operación:«El pago a los proveedores, la extra de Navidad, el pago a las farmacias», subrayó. No solo eso. También «mantener abiertos los hospitales» con el dinero que debe llegar desde Madrid. La Diputación Permanente del Congreso, el órgano que permanece activo en el caso de disolución de las Cortes o cuando éstas se encuentran en periodo vacacional, tendría que validar ese decreto, aunque la acuciante necesidad de las comunidades, ya sean gobernadas por nacionalistas (Cataluña ha demandado al Estado), socialistas (el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, por ejemplo, ha sido uno de los más críticos con Sánchez) o populares, como es el caso de Galicia.

Quien ha encontrado una especie de aliado en este culebrón, que podría verse terminado en unas semanas, ha sido Feijóo con el Bloque Nacionalista Galego. El partido de Ana Pontón apoyó la propuesta de resolución de los populares durante el Debate del Estado de la Autonomía reclamando el montante total al Gobierno central. Ahora la portavoz nacional también afirma que, aunque se den las entregas a cuenta, no se puede cejar en el empeño de recibir todo el dinero que adeuda el Estado, ya que los socialistas no se refieren de momento al pago del cumplimiento del déficit, que permite una bonificación a las comunidades cumplidoras, que este año sería de unos 170 millones de euros. Pontón también reclamó durante una rueda de prensa celebrada esta mañana en el Parlamento que la Xunta siga los pasos del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y demande al Gobierno. «Si el dinero es de Galicia y el Estado no paga, lo que debería hacer el Gobierno gallego es interponer una demanda judicial», razonó.

No todo iban a ser flores para el partido de Gobierno en Galicia. En este sentido, recoge Europa Press, la nacionalista aseguró que Feijóo «no puede simplemente estar en lo declarativo». «El Gobierno de la Xunta tiene que actuar», subrayó, afirmando que se necesita que desde San Caetano se haga algo más que «lloriquear» por el dinero que pertenece a la Comunidad.