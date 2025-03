Coronavirus Galicia en directo: Reuniones solo de convivientes en domicilios desde este viernes

Las reuniones de no convivientes, de hasta seis personas , sí quedan permitidas en el exterior, caso de un monte, aclara el presidente, y también en la propia hostelería. La limitación rige en los domicilios, donde desde este viernes quedarán prohibidas las interacciones con aquellas personas que no sean convivientes.

Sobre la ley de Salud Pública de Galicia: «No obligamos a vacunar a nadie» apunta Feijóo sobre la aprobación de esta norma en el Parlamento, que «solo indica que si la autoridad competente lo decide, la ley nos dice cómo tendríamos que actuar». «Estamos tranquilos e hicimos una supervisión muy sólida, que llena un vacío legal porque no hay seguridad jurídica» indica el presidente.

A partir de ahora regirán cuatro niveles en la Comunidad en función de los datos de cada municipio: Nivel máximo . No hay variación en los de más riesgo, con la hostelería cerrada y sin reuniones de no convivientes, además del cierre perimetral (Vilardevós, Paradela y Maside). Nivel alto , entre 250 y 500 casos: Sobrado, Boborás, A Mezquita, Pontecesures, Neda e Arteixo. La hotelería solo podrá servir en terrazas al 50 % y con horario hasta las 21 horas. En nivel medio el horario de cierre de la hostelería se extiende también hasta las 21 horas, con 30 por ciento en el interior y 50 por ciento en el exterior. En nivel bajo , amplían horario hasta las 21 horas con 75 por ciento de límite en las terrazas. Este nivel afecta al 85 por ciento del resto de población. Además, se mantiene el toque de queda hasta las 21 horas. «Será un puente distinto al que nos gustaría, pero podremos hacer muchas más cosas de las que hicimos el año pasado. El virus es resistente y no entiende de fechas ni de festivos », afirma Feijóo.

«Los gallegos están actuando cada vez con más responsabilidad por lo que el proceso gradual de apertura debe seguir y ése es el manual que vamos a seguir hasta la finalización de la pandemia. A todos nos gustaría ir más rápido, pero lo prudente es actuar con cautela para no tener que volver atrás. Tenemos que evitar una cuarta ola, que es ya un riesgo en algunos países de la UE», subraya el mandatario antes de introducir la decisión del comité. «Es temprano para tomar decisiones definitivas para la Semana Santa, por lo que serán revisadas estas decisiones en lunes o martes». Entrarán en vigor este viernes y se revisarán el día 29 o el 30. Aplicaremos las máximas restricciones para evitar reuniones en domicilios en personas no convivientes a partir del día 19 . Lo que sí ajustaremos al alza son los lugares al aire libre y la hostelería» destaca.

«La IA en Galicia es de 30 casos por cada 100.000 habitantes , cuando en el resto de España es de 60. Galicia es la comunidad con menos pacientes en UCI y la que más test está realizando. También es la comunidad con menor tasa de positividad , del 2,2 por ciento, solo adelantada por Baleares». «Estamos en una situación reseñable en positivo gracias a los gallegos que cada vez cumplen mejor», anuncia el mandatario gallego para dar cuenta de la fotografía actual de la Comunidad.

Sobre el resto de la población menor de 70 y la vacuna de Astrazeneca , Feijóo entiende la «prudencia» en la paralización de la administración, aunque pide que los estudios avancen para no perder el ritmo de vacunación.

«Más de 80.000 mayores de 80 años están vacunados ya con la primera dosis , pero no tenemos vacunas suficientes, así que esperamos que se cumplan las promesas del Gobierno que nos notificaron para el mes de abril. Si así es, el objetivo es que toda la población mayor de 80 años quede inmunizada en abril y empecemos la de los mayores de 70 años en el mes de mayo». «No es una cuestión menor, porque muchos de los fallecidos tenía más de 70 años, por lo que el impacto sería definitivo y la disminución entre los fallecidos para los próximos meses también» indica el presidente.

Galicia es la comunidad con menos muertos por Covid en el último año , lo que implica que el peligro es mayor, que «somos más vulnerables», destaca el presidente, que aprovechó la comparecencia para anunciar que se van a constituir «7 unidades postcovid» para los 110.000 gallegos que han pasado la enfermedad y que puedan arrastrar secuelas. «Buscaremos que la superen plenamente», informó.

El presidente de la Xunta hace balance: «A las 20 horas de ayer había un 88 por ciento menos de casos activos que los que teníamos en enero. En UCI pasamos de 198 pacientes a 58, después de siete altas ayer. La reducción es del 77 por ciento. También bajó un 88 por ciento la hospitalización en planta» anota Feijóo, que matiza que «no podemos olvidar que sigue falleciendo gente, aunque la evolución está mejorando». «No podemos considerar como normal, lo que es anormal porque hablamos de vidas humanas» , asume para ubicar estos datos en el contexto de la pandemia.

14.15

Aunque estaba previsto que el presidente de la Xunta compareciese ante los medios de comunicación para dar cuenta de los avances en la desescalada a partir de las 13.30, continúa retrasándose la presencia de Feijóo. Se espera que haga acto de presencia a partir de las 14.15 horas

13.58

El Sergas acompaña la actualización de casos diarios de coronavirus con un mapa que muestra la evolución de la pandemia en cada uno de los 313 concellos gallegos. Lo hace para obtener una fotografía de la situación a siete y a catorce días con unos datos que continúan tiñendo de verde el mapa de Galicia por una baja incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes. El concello de La Coruña lidera esta lista por su alta incidencia (alrededor de los 85 casos a siete días y en el entorno de los 200 a 14). Mientras que Lugo se encuentra en el otro extremo con aproximadamente 15 contagios por cada 100.000 habitantes a siete días y rondando los 30 a dos semanas.

13.49

La gerencia de La Coruña y Cee continúa a la cabeza en número de casos, y también en los hospitales: hay 1.064, apenas 12 menos que la víspera, con 35 PCR positivas; en los hospitales, todavía 19 pacientes Covid en UCI y 90 en planta. Por debajo, como segunda, se encuentra el área viguesa , donde también repuntan los contagios hasta las 46 PCR positivas. También allí aumentan los casos activos de de 457 a 472. Al igual que lo hacen en la zona sanitaria de Lugo , de los de 205 notificados el martes a 210.

13.41

Leve recorte de casos activos en la jornada de este martes: los infectados por Covid son 2.658 , lo que supone apenas 27 menos que la víspera. Repuntan, esos sí, los nuevos contagios del virus. En las últimas 24 horas se detectaron un total de 148 contagios nuevos por coronavirus, frente a los 122 del día anterior (+26), de los que 124 se localizaron mediante PCR, 19 más. De este tipo de pruebas se llevaron a cabo 6.489, con una positividad que se eleva hasta el 2,4%.

13.34

La red hospitalaria gallega ha notado un claro alivio en la presión asistencial derivada de pacientes con coronavirus. El último balance del Sergas, con datos del martes a las 18 horas, consigna un descenso en UCI de 7 pacientes; combinado a los 13 menos que se encuentran en planta afrontando el virus, 20 enfermos menos ingresados. En total, son 293 pacientes ingresados, 58 en Cuidados Intesivos y 235 en otras unidades.

13.23

Tras la reunión del comité clínico celebrada este martes, la Xunta dio un avance a última hora de la tarde: solo tres concellos estarán en nivel máximo (cierre perimetral y de hostelería) a partir del viernes. Quedarán en esta categoría Viladevós, Paradela en los que ya estaban vigentes estas restricciones y se le une Maside . Salen de la lista A Mezquita, Pontecesures y Boborás. Sube, sin embargo, el número de municipios en nivel alto (hostelería solo abierta en el exterior al 50% y movilidad reducida), de cuatro a siete: Sobrado, Soutomaior, Boborás, A Mezquita, Pontecesures, Neda e Arteixo.

13.04

También es previsible que el mandatario gallego anuncie las restricciones que estarán en vigor en la Comunidad de cara al puente festivo del día de San José , este viernes. Al respecto de los controles que se pondrán en marcha, el delegado del Gobierno, Javier Losada, ha hecho un llamamiento a que la movilidad sea «la menor posible» en Galicia tanto durante el puente de San José como en Semana Santa. Un operativo de Guardia Civil y Policía Nacional controlará los desplazamientos y habrá «tolerancia cero» .

13.02

El presidente de la Xunta comparecerá a partir de las 14.15 horas para explicar las medidas acordadas por el comité de expertos sanitarios, con los que se reunió esta mañana. Entre las novedades a comentar podría estar la ampliación del horario de la hostelería , actualmente limitado a las 18 horas.