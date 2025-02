Abel Caballero aplicará su método de cuadrículas para reabrir las playas

Quizás porque hace casi una semana Sanxenxo acaparó titulares al anunciar un sistema de cuadrículas para reabrir la playa de Silgar este verano, pese a la pandemia de coronavirus , este lunes Abel Caballero, alcalde de Vigo, quiso marcar territorio al asegurar que « el primero que planteó eso en toda España fui yo . El primero que planteó que podría ser una idea buena establecer una fórmula de medir el aforo en las playas y garantizar y apoyar en mantener las distancias». Caballero, en una rueda de prensa telemática, no quiso avanzar detalles concretos, pero aventuró que ya tiene «estudiada y preparada» su estrategia. «Haremos una demostración y verán que tenemos un sistema imaginativo, posible, barato y fantástico», prometió. Sin fecha por el momento. «Pronto, pronto, pronto, pronto», remarcó.

El pasado 28 de abril, el primer edil olívico ya avanzaba que tenía «muchas ideas» pero prefería cotejarlas «con el comité asesor de desescalada» para «saber que las ideas son sensatas, están bien, científicamente funcionan». Entonces desechaba valorar el sistema de cuadrículas; ayer dejó caer que «en mi opinión, es muy bueno», si bien, tras escuchar el nombre de Sanxenxo, competencia directa en la provincia de Pontevedra, rechazó «juzgar cada fórmula concreta». «Cada alcalde la materializará de forma distinta. La que vamos a hacer en Vigo no la he visto en ningún sitio. Debo decirle que me parece la mejor », apostilló.

El regidor socialista razonó que «es bueno» que al acceder a una playa, el usuario, «en un golpe de vista», consiga apreciar gracias a las cuadrículas las zonas menos congestionadas. También «muy interesante porque mantiene la alarma (...). Recordaremos que sigue habiendo virus y extremaremos las precauciones», analizó. « Olvidémonos de las playas abarrotadas del verano pasado , de hace dos, de hace cinco y de hace diez. Eso ya no va a pasar». Se encargará personalmente de que así sea: «Como vea la menor aglomeración, lo vuelvo a cerrar», señalaba a finales de abril. La idea, exponía, era generar espacios abiertos, «que estemos menos abigarrados», pero «si veo cualquier relajación en la cultura de la distancia, vuelvo a cerrar zonas», proclamaba. A juicio de Caballero, «la distancia mejor son tres metros».

Aunque se le insistió por su «fórmula» secreta, el alcalde olívico se negó a adelantar detalles, más allá de que deberán estar «preparados para mareas altas y mareas bajas», y para que «cada noche se limpie la playa». «Por las noches la playa no puede tener nada, tiene que estar completamente libre». Añadió: «No voy a bajar la limpieza, la voy a extremar. Vamos a extremar todavía más este verano la limpieza de las playas de Vigo». Aquí Caballero se permitió una de sus licencias: « Que ya eran las más limpias del mundo ». «Un día cualquiera», bromeó, hará público su plan para los arenales.

