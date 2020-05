Actualizado: 10/05/2020 18:49h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado tras la videoconferencia de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez que la situación en Galicia continúa estable y parecida entre provincias, y ha alabado la ocupación de los hospitales y UCI gallega, dos requisitos que fueron fundamentales para dirimir qué lugares pasaban a la fase 1. Ya indicó el conselleiro de Sanidade el sábado que Galicia, si se mantiene como ahora, pedirá el pase a la fase 2 en 15 días, y el presidente Feijóo ha reclamado saber ya los criterios que pedirá el Ministerio para poder avanzar, al menos los sanitarios y aunque sean «aproximados o como horquillas» para así ir preparándose. El mandatario popular ha cifrado en un 49% las camas de hospital que permanecen vacías y en un 63% las de UCI, dos criterios que podrían avalar ese pase. Estos dos puntos, el de camas por 10.000 habitantes, eran los requisitos básicos a cumplir para que la propuesta de cada Comunidad fuese evaluada por Sanidad.

En relación a las fases, el presidente ha reiterado al Gobierno su discrepancia con que los gallegos no puedan desplazarse entre diferentes provincias aunque permanezcan en la misma fase. Ha desvelado que fue la gran reclamación gallega en la reunión del viernes en la que se decidió quien avanzaba de fase, mediante «discrepancias cordiales pero profundas». También ha argumentado que no tiene sentido no poder viajar entre ciudades o a localidades de otras provincias que se encuentran más cercanos que otros puntos de la misma provincia, como, puso de ejemplo, Santiago con Pontevedra y con Ortigueira, en el otro punto de la provincia coruñesa. Además, ha pedido un menor grado de improvisación, mayor unidad y «certezas», con unas normas que no se rectifiquen ni se aprueben a contrarreloj. Ha querido alabar el «espíritu de cogobernanza, a pesar de que no empezó esta semana con el mejor de los escenarios, en forma y fondo».

Feijóo ha señalado que no ha recibido respuesta de Pedro Sánchez sobre este tema, pero el líder autonómico espera no tener que aguardar a una hipotética fase 2 para que se permitan estos movimientos. Sí que se ha abierto el presidente del Estado a buscar una nueva fórmula para que en el futuro se pueda dejar el estado de alarma atrás, aunque «pide tiempo», y afirma Feijóo que «parece que quiere trabajar con el estado de alarma durante la desescalada». El gallego sigue considerando la fórmula del estado de alarma como algo «excepcional», que no se puede alargar durante meses, por lo que ha ofrecido la idea de «modificar o añadir algún artículo a la ley orgánica de salud pública para que los problemas de la pandemia tengan reflejo en la normativa sanitaria«.

Feijóo ha aprovechado la rueda de prensa para enumerar ante los medios las peticiones de «rectificación» que cree que debe hacer el Gobierno de Sánchez: entre ellas está tratar al rural como «una pieza separada» en la desescalada o el protagonismo de las autonomías en los fondos europeos, pero también otras a las que Feijóo ha prestado una mayor atención. Por ejemplo, lo relativo a la pesca y caza. Saltaba el sábado la queja aguda de la Xunta por la prohibición de la pesca y la caza (San Caetano reclama al menos las batidas de jabalíes) después de haberse permitido hace unos días. Eso provocaría que la entrada de la fase 1 restringiera estas actividades de nuevo. «Quedamos en verlo en el ámbito bilateral con Sanidad y espero que mientras no llegamos a acuerdo no se prohíba», ha solicitado. Ha recordado Feijóo que la pesca es una actividad individual, lo que reduce las posibilidades de contagio.

Por otro lado, la Xunta ha rechazado abrir por el momento los centros de día y de discapacitados y ha incidido en la idea de que es algo que no se puede «improvisar de un sábado a un lunes» al tratarse de población vulnerable. El Sergas creará unos protocolos. También ha reclamado, en el apartado comercial, que los establecimientos de más de 400 metros cuadrados puedan abrir, aunque sean únicamente esos 400 metros cuadrados. Ha pedido medidas similares al entorno europeo, donde afirma, en la mayoría de estados estos establecimientos sí que están abiertos. Además, ha reclamado pasos fronterizos «más permeables» al existir una situación epidemiológica «muy parecida» entre Galicia y el norte de Portugal. En estos dos temas, subraya Feijóo, no ha recibido respuesta del líder del Ejecutivo.

Otro punto caliente es la ya menciona financiación autonómica, con los 16.000 millones que el Gobierno va a repartir entre las autonomías, que han recibido la noticia con escepticismo tras conocer los parámetros de reparto. Galicia reitera que «no se valora y no se mide de forma adecuada el gasto sanitario realmente producido por la Covid-19 y no se discrimina entre comunidades que teníamos recursos mejor dimensionados». Añade en su discrepancia que solo se tenga en cuenta el número de camas de hospital y de UCI dentro del criterio sanitario. La Xunta también se ha quejado por otros criterios de reparto relacionados con la población.

Otro elemento dentro de la economía que el presidente gallego ha señalado es que se deben buscar «soluciones semejantes para criterios semejantes» a la hora de afrontar el nuevo ingreso mínimo vital, que se podría solapar con ayudas como la Risga y con la presencia de las pensiones no contributivas, las dos gestionadas por las autonomías, a diferencia de lo que ocurrirá con el ingreso mínimo. «Parece lógico que se haga de forma conjunta, que se fusione«, ha explicado.

Elecciones

Fue cuestionado en el turno de preguntas también por la fecha electoral. Sigue sin desvelar cuando propone que tengan lugar, pero hoy domingo ha señalado algún detalle más que hacer ver que la decisión será en los próximos días. El presidente, que quedó en consultar a los líderes políticos, pero que se reserva la potestad única de llamar a las urnas, ha encargado a diferentes expertos que realicen un informe explicando «los momentos y quincenas con menos riesgo de rebrote», lo que ayudará a decidir al presidente junto a la primera oleada del test epidemiológico, cuyos datos comenzará a analizar ya el IGE. «No estamos hablando de mucha diferencia de meses, antes o después del mes de agosto», ha afirmado.