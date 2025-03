Cuando Yolanda Díaz culpaba de la crisis de Alcoa a la inacción del PSOE en el Gobierno

Hubo un tiempo en que Unidas Podemos no formaba parte del Gobierno de España. No fue hace tanto, apenas siete meses. En la campaña de la repetición electoral del pasado 10-N se sentaban en la mesa de un debate a cinco en la TVG la actual ministra de Trabajo y entonces candidata de UP por Pontevedra, Yolanda Díaz, y el cabeza de lista del PSdeG por La Coruña, Pablo Arangüena, que ocupará muy previsiblemente ese mismo puesto en las autonómicas del 12-J. Encima de la mesa, Alcoa, que en aquel momento acababa de vender sus plantas de La Coruña y Avilés al grupo suizo Parter Capital tras amagar con su cierre y el despido de toda su plantilla. De nuevo, la hemeroteca como pesado lastre para PSOE y Podemos.

En su primer turno sobre la crisis industrial, Arangüena se limitó a decir que «la competencia plena de la política industrial le corresponde a la Xunta de Galicia». La hoy ministra de Trabajo le estaba esperando: «Para que la ciudadanía tenga un poco de rigor: la competencia sobre la ley del sector eléctrico es estatal . Los gallegos y los trabajadores afectados por la carencia de un precio justo en la energía industrial saben que no tienen hoy en nuestro país porque ni con el PP ni con el PSOE, y lidera el proyecto socialista Pedro Sánchez, tenemos estatuto electrointensivo».

Díaz endureció el tono. «Voy a decirles por qué no lo tenemos. Porque (...) para bajar el precio de la energía industrial como hace Francia, Alemania o todos los países del mundo hay que decirle a las empresas de este país que ya no mandan. Por eso en la pasada campaña eletoral vino Pedro Sánchez a La Coruña a prometer un estatuto. Pero ya no podeis decir lo mismo, llevais diecisiete meses y no hay estatuto sencillamente porque para eso hay que decirle a los que mandan que hay que meterles mano ». Hoy Díaz se sienta en ese Consejo de Ministros que ayer recibió la noticia del inicio del proceso de despido de 534 trabajadores de Alcoa en San Cibrao.

«Lo que no se puede es hacer magia con el precio de la electricidad» , replicó Arangüena, que reiteró su argumento inicial de que la política industrial es, estatutariamente, competencia de la Xunta —lo mismo que ha venido repitiendo el PSOE, con Gonzalo Caballero al frente, en los últimos meses—. «Este gobierno, en cuanto gobierne prometió y va a cumplir con un estatuto electrointensivo», añadió. Casi seis meses después de que el Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos echase a andar, el estatuto no está aprobado. Aún dejó alguna perla más, respecto a las plantas de La Coruña y Avilés. «Este gobierno encontró un inversor que garantiza un proyecto de dos años como mínimo» . Visionario sin precio, Parter apenas duró cuatro meses como máximo accionista de Alu Ibérica, ya que vendió su paquete mayoritario a Grupo Riesgo, actual dueño de las antiguas plantas de Alcoa. «La ministra de Industria hizo lo que está escrito y lo que no para encontrar un inversor para Alcoa».

«No hagamos trampas con el precio de la energía» , siguió el ahora diputado en las Cortes, «no se le puede dar a Alcoa el mismo precio que tiene en su factoría de Islandia porque allí pones un palo en la tierra y sale energía geotérmica, y no se le puede dar el mismo precio que tiene en Arabia Saudita porque allí nadan en petróleo, Francia tiene 50 centrales nucleares y Alemania es líder en energías renovables. Pero este Gobierno va a hacer todo lo que pueda para garantizar la continuidad de Alcoa». «Ya lo vemos», ironiza Díaz fuera de plano.

La actual ministra puso encima de la mesa la nacionalización de Alcoa por entender que «la fabricación de aluminio primario es estratégico en pleno siglo XXI». «¿Pero cuál es el plan? —interrumpe Arangüena— rescatar el Gobierno todas las empresas en problemas? El artículo 128 [de la Constitución] no está para eso». «Los gobiernos están para eso», contesta Díaz, «ahora que estais en el Gobierno mirais para otro lado».

Yolanda Díaz lanzó otro dardo a su actual compañera de gabinete, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera. «No vale que diga que hay una transición energética y que todos los sectores productivos de Galicia se vengan abajo».

El PPdeG no desaprovechaba la oportunidad este viernes para recordar en las redes sociales lo que decía Yolanda Díaz hace unos meses.

