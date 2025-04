«La gente que confía en ti todo el año ahora nos necesita, es nuestro trabajo»

«Nosotros trabajamos sin pensar demasiado en las consecuencias, aunque sí es cierto que es raro», explica Belén Calvelo (52), trabajadora en un pequeño obrador en la zona de Culleredo (La Coruña), donde también cultivan setas y otros productos ecológicos. «Antes, los clientes confiaban en nosotros para comprar los productos. Ahora que nos necesitan es nuestro momento de ayudarlos », admite en conversación con ABC. Entiende la importancia de su trabajo estos días de necesidad, por lo que sabe que es esencial que continúen con su jornada laboral: «Para nosotros lo fácil habría sido cerrar, pero es una cuestión de ética», apunta esta trabajadora. «Queremos hacerlo más fácil para todos», reitera.

«Es cierto que a veces da un poco de miedo la posibilidad de contagio, pero es nuestro deber», reitera. «Esa es la única manera que tenemos de ayudar a todas aquellas personas que, o bien por ser personas de riesgo o por su edad, no pueden salir con asiduidad a la compra o que simplemente no quieren arriesgarse», reflexiona Calvelo. «Nos hacen los pedidos por internet y nosotros se los hacemos llegar a casa» , explica. «Ni siquiera nos planteamos no hacerlo, la gente necesita comer y nosotros podemos facilitarle ese trabajo», asume esta trabajadora de La Coruña.

Ella y sus compañeros de trabajo salen dos días a la semana para repartir los productos ecológicos que produce desde su obrador. «Antes íbamos a mercados, pero estos días están cerrados» , evidencia. Aún así, no considera que les esté afectando a nivel económico: «Todo continúa igual, incluso puede ser que las ventas hayan aumentado, pero prácticamente igual», admite.