Pandemia Coronavirus Galicia: Feijóo traslada un «moderado optimismo» ante el impacto de la Semana Santa «A ver si somos capaces de que Galicie se libre de una cuarta ola», indica el presidente, quien emplaza al martes 13 para decisiones de calado

Es pronto todavía para constatar el impacto de la Semana Santa, y especialmente el tramo comprendido entre Jueves y Viernes Santo, en la evolución del Covid. Los primeros datos a tener en cuenta se obtendrán entre finales de esta semana y principios de la próxima. De ahí que no vaya a ser hasta el próximo martes cuando la Xunta adopte decisiones de calado. Pero viendo las cifras de estos últimos días, que apuntan a una «cierta estabilidad», el presidente Alberto Núñez Feijóo transmitió este lunes un «moderado optimismo».

Reconoció el titular de la Xunta que hay «alguna tensión» puntual en «alguna zona al alza», pero el contexto, de media, es de una situación estable, tanto a siete como a 14 días (en este tramo, más largo, incluso a la baja). La presión hospitalaria, abundó, también está bajo control, y es una de las más bajas de toda España. Por eso, si bien quedan días por delante, y «no podemos garantizar que no haya un repunte» del coronavirus, hay cierto optimismo en el seno del Gobierno gallego, de la mano de su comité de expertos sanitarios. «Pensamos que la estabilidad será el principio que probablemente se imponga una vez finalizada esta semana», se atrevió a pronosticar Feijóo desde Paderne de Allariz, donde visitó el nuevo centro de salud del municipio orensano junto al conselleiro d Sanidade, Julio García Comesaña.

Siempre de forma provisional, y con las cautelas a las que obliga un virus que ya reveló, en anteriores olas, la última vez tras la Navidad, su capacidad para repuntar de forma explosiva, Feijóo valoró que la situación actual es «similar» a la que se daba «ante de iniciar el periodo vacacional breve». Resta introducir los ingredientes que trajo la Semana Santa, tan gratos al virus: mayor interacción social, sobre todo, y aparejada, mayor movilidad. «A ver si somos capaces de que Galicie se libre de una cuarta ola», expresó el mandatario.

«Esta seman será clave», insistió, a efectos de monitorizar el virus y estudiar su evolución. Por eso el sanedrín sanitario de este martes no tendrá, a priori, otro cometido que realizar ajustes en concellos que hayan variado su incidencia y requieran de cambios en los niveles vigentes de restricciones. Dio por hecho Feijóo que será previsiblemente el martes 13 cuando se pueda producir alguna «decisión importante». Este 7 de abril ya advirtió de que «no va a haber decisiones de ampliación del toque de queda o del horario de la hostelería». No está previsto. La semana próxima, en cambio, sí se analizará «si es posible alguna mejora, tanto en el toque de queda como en la hostelería». Se abre la puerta a «cambios para abrir o ajustar algunas zonas en el caso de que esta semana arroje resultados», vinculados a la Semana Santa, «que sean malos», advirtió. Todos los escenarios están abiertos.

Más de 61.000 vacunas en cinco días

Por otra parte, Feijóo cifró en más de 61.000 las dosis de vacuna contra el Covid que se administrarán en Galicia entre el pasado jueves y este lunes, con mensaje de agradecimiento tanto al personal sanitario, por volcarse en fechas festivas, como a personas que tuvieron que regresar desde segundas residencias para inocularse el antídoto. Un «problema menor» frente a la ganancia, mayor, de impulsar la vacunación.

«Vacunar mucho y vacunar rápido, ese es el objetivo», subrayó Feijóo, quien un día más insistió en que el Sergas tiene capacidad para trabajar a un ritmo muy superior (administrar 100.000 dosis diarias), pero siguen faltando vacunas.

Los «objetivos» para este mes de abril ya están trazados y son claros: acabar de inmunizar con doble dosis a mayores de 80; iniciar la vacunación de gallegos entre 79 y 75 años; comenzar a inocular de forma «masiva» al grupo de 65 a 56; proseguir con grandes dependientes; y por debajo de los 55 años, avanzar con aquellos que ocupan «puestos especiales», como fuerzas y cuerpos de seguridad o bomberos.