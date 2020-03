Coronavirus Galicia: estas son las medidas de la Xunta para frenar el avance de la epidemia

ABC SANTIAGO Actualizado: 12/03/2020 15:06h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Gobierno gallego ha anunciado hoy una nueva batería de medidas para frenar el impacto del coronavirus en la Comunidad, donde en estos momentos hay 35 casos diagnosticados y otros 28 pendientes de confirmación. Algunas de ellas habían sido ya acordadas y comunicadas en días previos, mientras que otras se suman a las ya conocidas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que estas medidas «las adoptamos ahora mismo, pero podemos incorporar otras adicionales según lo que considere el Consejo de Ministros». Por ahora, las decisiones de la Xunta son las siguientes:

Ámbito laboral

–Aprobación de un protocolo para los empleados públicos de la administración autonómica que permitirá flexibilidad, teletrabajo y reorganizar turnos.

Ámbito deportivo/cultural

–Cierre de bibliotecas, museos y archivos públicos y recomendación de que lo hagan también las entidades privadas.

–Restricción del aforo máximo permitido en espacios públicos y semipúblicos (estadios, salas de eventos, etc). En aquellas concentraciones que tengan lugar en espacios cerrados para más de 50 personas, se limita el aforo a un tercio. Es decir, un local para 900 personas no podrá tener más de 300. Por ahora, estas indicaciones no serán de aplicación ni a supermercados, ni a tiendas o restaurantes. En espacios abiertos, la recomendación es de máximo 500 personas.

Ámbito sanitario

–Limitación a una sola persona como acompañante de pacientes y en estadías hospitalarias.

–Limitación de las visitas a residentes mayores de 60 años o a cualquier residente con patologías cardiacas o respiratorias. Tampoco se aceptarán visitas de personas con síntomas respiratorios o fiebre ni se permitirán actividades de residentes en espacios cerrados.

–Suspensión de la actividad de los visitadores médicos y las de los voluntarios en los hospitales.

–Potenciación y promoción de la teleasistencia y la consulta telefónica para evitar la afluencia en hospitales y centros de salud.

–Cierre de todos los centros sociocomunitarios desde este viernes.

Ámbito educativo

–Suspensión de las prácticas de alumnos en centros hospitalarios y de salud.

–Suspensión de toda la actividad lectiva y extraescolar desde el lunes, aunque se recomienda empezar desde mañana viernes.