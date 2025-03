Feijóo suspende su precampaña por el coronavirus y advierte de que las elecciones son «secundarias»

Lo «único» que importa es la salud pública. Es una frase del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, cuando ha sido cuestionado por un aplazamiento electoral. El también candidato del PP ha anunciado que su partido ha suspendido los actos de precampaña y su portavoz ha hablado con el resto de formaciones para que hagan lo mismo.

«Solo se puede votar si tenemos el 100 por cien de garantías de que los gallegos puedan votar « con toda seguridad. También quienes estén en las mesas electorales deben tener su salud garantizada, ha insistido. El lunes Feijóo se va a reunir con los candidatos del resto de formaciones políticas para analizar si continúa esa suspensión y si, por lo tanto, se extiende a la campaña, que arranca el jueves 19 a la noche.

«Si no hay garantias para celebrar eleecciones lo diremos» , ha subrayado. Además, ha informado de que ha charlado con el lendakari Iñigo Urkullu sobre la situación de ambas comunidades. Seguirán en contacto en próximos días, aunque recuerda que la decisión no la pueden tomar ellos y tampoco ha intentado aventurar sobre si, por ejemplo, los comicios se pueden celebrar en Galicia pero no en el País Vasco. «En este momento no es posible saber la situacion de Galicia en la semana de elecciones «, ni tampoco la que se encontrarán los vascos.

Además, ha remarcado que es el Gobierno central el que debe dar el paso. También ha remarcado que no existe una «previsión legal escrita» para este tipo de situaciones.