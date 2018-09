AYUNTAMIENTO DE VIGO Caballero sella su silencio por el caso del Marisquiño en un pleno que la oposición tacha de «pantomima» El gobierno local rechaza crear una comisión de investigación sobre el accidente y se mantiene a la espera de la instrucción judicial

Pese al intento de la oposición para que rindiera cuentas, el alcalde de Vigo se ha escabullido a la hora de explicar su responsabilidad en el accidente de O Marisquiño. Este miércoles, durante la celebración de un pleno extraordinario sobre el desplome, Abel Caballero ha descargado en uno de sus concejales de confianza la tarea de defender al gobierno municipal, que ha rechazado igualmente la creación de una comisión de investigación en el consistorio: «No hay nada que investigar», ha despachado el edil del área de Seguridad, Carlos López Font.

La escena le era propicia al regidor. A sabiendas de que la petición de una comparecencia iba a ser rechazada por la mayoría socialista de gobierno –que aventaja en diez concejales al primer grupo de la oposición—, la sesión de ciñó al debate de una única moción, con tiempos tasados de cinco minutos para cada portavoz. Con todo, el alcalde ha retado a los partidos a registrar una solicitud de comparecencia.

En ese contexto, los grupos de PP y Marea de Vigo enseguida calificaron el pleno de un «paripé»; una «pantomima» hecha a la medida de Caballero. «Está siendo un cobarde político. Es muy fácil hablar cuando no hay preguntas, pero aquí es donde tiene que dar la cara. No está a la altura de esta gran ciudad», ha lamentado la portavoz de los populares en el Concello, Elena Muñoz.

La referente local del partido ha descalificado la «soberbia», la opacidad y la falta de un relato verosímil de los hechos que podría aclarar, ha citado Muñoz, muchos porqués: por qué no se comprobó «la infraestructura», «la solidez del montaje», «las condiciones de salubridad», «por qué no se controló el aforo», como le obliga la legislación. «Este accidente no se hubiera producido si usted no fuera alcalde, si se ha producido es en muy buena parte por su forma de gobernar», le ha espetado la popular, «tiene que asumir su responsabilidad, porque si no será un alcalde indigno de todos los vigueses».

El pleno, que llega 24 días después del desplome que se saldó con 467 heridos, apenas ha trastocado la versión oficial del Ayuntamiento. López Font ha vuelto a recalcar la calificación de los terrenos afectados como «zona portuaria náutico deportiva» –esto es, ajena a la responsabilidad municipal— y ha tratado de nuevo de imputar al presidente de la Xunta una presunta falta de sensibilidad con el siniestro.

Tanto es así, que las únicas palabras pronunciadas por Caballero durante la sesión extraordinaria han sido para descalificar a Alberto Núñez Feijóo y su negativa a comparecer en la Cámara por el «gravisimo hecho» de A Estrada, con un fallecido en un PAC por falta de facultativos.

Por su parte, la Marea de Vigo, que ha solicitado la comisión de investigación pero se ha abstenido cuando el PP reclamaba la entrega de toda la documentación y el cumplimiento del convenio Abrir Vigo al Mar, ha denunciado que el Ayuntamiento se esté «intentando cargar el muerto» a «los organizadores» del festival. «Son los únicos que no son culpables», ha precisado el rupturista, cuya alternativa pasa por crear un «mecanismo de trabajo competente» para hablar en «detalle» del accidente y la gestión del área.

La jornada, por lo demás, ha transcurrido en un tono bronco, con continuas acusaciones sotto voce, y con la presencia del autoproclamado Príncipe de los Gitanos y portavoz de una asociación de afectados, Sinaí Giménez, que ha aplaudido algunas de las intervenciones de la oposición.