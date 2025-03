El golpe al clan de 'Javillo', el capo gallego de la heroína prófugo de la justicia, hace caer a toda su banda

Al narco arousano Javier Janeiro, alias 'Javillo', la Guardia Civil le cazó 'in fraganti' a principios de diciembre en una estación de servicio de Sanxenxo (Pontevedra) c on un alijo de 5,5 kilos de heroína . Conocido como el 'Sito Miñanco de la heroína' fue apresado, precisamente, con la sustancia que le da el sobrenombre entre manos. Y con él, en sucesivas fases de un complejo operativo pilotado por la Guardia Civil, con epicentro en Orense, cayeron diez supuestos miembros de la banda que lideraba el vilanovés afincado en la ciudad de As Burgas. Este jueves, el Instituto Armado ha informado de que el juzgado de instrucción de Orense que tutela las pesquisas decretó el ingreso en p risión provisional de siete de los detenidos, entre ellos el propio 'Javillo' . Ya están entre rejas en la cárcel de Pereiro de Aguiar (Orense).

Los garajes eran claves en la logística de la banda de 'Javillo', que se encontraba prófugo de la justicia después de ser condenado por la Audiencia Nacional a ocho años de cárcel, precisamente, por tráfico de heroína. Miembros de la organización se encargaban de viajar a Madrid, Sevilla y Pontevedra para recoger la droga y transportarla por carretera hasta Orense en vehículos preparados. A modo de centros logísticos, el clan de 'Javillo' la almacenaba temporalmente en dos garajes y desde ahí la distribuían por la ciudad de As Burgas, pero también hacia Pontevedra, La Coruña, Lugo e incluso León. En otros dos garajes orensanos la organización guardaba los vehículos, que estaban preparados con 'dobles fondos' o 'caletas' para ocultar la mercancía.

La operación, bautizada como 'Reditus', había comenzado en enero de 2021, después de que a los investigadores les llegasen pistas sobre una organización dedicada a la importación, almacenaje e importación de cocaína, heroína y hachís . Y es que la banda de 'Javillo', oriundo de Vilanova de Arousa de 55 años, no solo hacía negocio con la heroína. Agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Orense, en colaboración con la Guardia Civil y la Policía, establecieron operativos de vigilancia sobre algunos supuestos miembros de la banda, lo que permitió identificarlos y conocer su 'modus operandi'.

Los miembros de la banda, según comprobó la Guardia Civil, tenían perfectamente definidas cuáles eran las funciones de cada uno dentro de la organización. Algunos de los miembros se encargaban del transporte, por ejemplo, mientras otros hacían funciones de 'lanzadera' y 'contra vigilancia' para garantizar que los viajes fuesen lo más discretos posibles.

Operación en tres fases

La operación que acabaría desarticulando la banda se desarrolló en tres fases. En la primera, los agentes detuvieron en Orense a L.M.G., e imputaron a V.C.T. y a E.M.I., los tres vecinos de esta localidad. Se registraron varios garajes, incautándose 43 kilos de hachís y 2,3 kilos de marihuana , además de un vehículo y diverso material incriminatorio para la banda: anotaciones, móviles, báscula de precisión, etc. La operación tuvo su continuación el 8 de diciembre. Fue cuando cayó 'Javillo' en la gasolinera de Sanxenxo , y con él también fue detenido A.C.H., con quien supuestamente hacía el intercambio. En Orense, ese mismo día, detuvieron a su hijo, M.J.R., y a A.M.E., incautándose algo de hachís, heroína y dinero en casas y garajes. Cinco días después, los agentes interceptaron a J.N.O. y a J.A.G. en O Carballiño (Orense). Llevaban de Pontevedra a Orense 4,6 kilos de cocaína para entregar a otros dos miembros del grupo, M.C.R. y C.S.R.