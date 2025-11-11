Suscribete a
ABC Premium

Felipe VI inicia su visita a China llamando a profundizar las relaciones comerciales

Tras comenzar la jornada en Chengdu, los Reyes pondrán rumbo a Pekín donde Xi Jinping les agasajará con una cena privada

El anti trumpismo de Sánchez marca el viaje de los Reyes a China

Los Reyes comienzan su visita de Estado a la República Popular China
Los Reyes comienzan su visita de Estado a la República Popular China ep
Jaime Santirso

Jaime Santirso

Enviado especial a Chengdú (China)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Rey Felipe ha iniciado esta mañana (hora local) su visita de Estado a China, la primera de un monarca español en 18 años y también la primera de su reinado. Lo ha hecho en la ciudad de Chengdu, donde ha inaugurado el Foro Empresarial ... España-China, en el que han participado más de cuatrocientas empresas chinas y españolas que conforman los lazos comerciales entre ambos países.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app