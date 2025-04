Feijóo amplía su núcleo y deja espacio en la lista por Madrid para atraer nuevos nombres al proyecto

El PP va a renovar el 75 por ciento de los cabezas de lista en sus candidaturas al Congreso de los Diputados y Alberto Núñez Feijóo situará a su comité de dirección en la primera posición de sus provincias. Así, la secretaria general del PP, ... Cuca Gamarra, será la número uno por La Rioja. En el PP había rumores sobre sí podría ser el tique del presidente como su segunda por Madrid. Son unas listas en las que 23 de los 52 cabezas de lista son mujeres, lo que representa el 44 por ciento.

Así, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, será número uno por Málaga. Mientras que el responsable de economía de la dirección, Juan Bravo, lo será por Sevilla. Nacido en Palma de Mallorca, anteriormente Bravo ha sido diputado por Ceuta y cuando fue elegido en el Parlamento de Andalucía lo fue por Jaén. El hecho de encabezar la candidatura por la capital andaluza le da un mayor peso político y busca el duelo con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esteban González Pons liderará la lista por Valencia. Con su inclusión en ella, una vez tome su acta de diputado nacional Pons tendrá que dejar su escaño en el Parlamento Europeo.

Carmen Navarro y Carmen Fúnez encabezarán las listas por Albacete y Ciudad Real, respectivamente. El nombre de Fúnez lleva meses ganando enteros en el PP y no pasa tampoco inadvertido en foros políticos y sectoriales por el volumen de su agenda. En Galicia, Miguel Tellado liderará la lista por La Coruña. El portavoz Borja Sémper tendrá un puesto de salida en la lista por Madrid. El único de los vicesecretarios que no tiene todavía un destino claro es el madrileño Pedro Rollán, aunque en Génova se daba ayer por hecho que acabará teniendo algún encaje en la lista por Madrid, en la que más escaños se logran, o en el Senado.

Noticia Relacionada Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper acompañarán a Feijóo en la lista por Madrid Víctor Ruiz de Almirón La exportavoz del grupo parlamentario popular deja la lista por Barcelona para integrarse en la lista que encabezará el presidente del PP

Mixtura generacional

Ana Pastor, exministra y expresidenta del Congreso de los Diputados, liderará la lista por Pontevedra. Conjugando renovación con veteranía se mantiene también por Salamanca José Antonio Bermúdez de Castro.

La presidenta de Nuevas Generaciones, Bea Fanjul, encabezará la lista por Vizcaya. Carlos Rojas será cabeza de la candidatura por Granada y el ex de UPN Sergio Sayas será él número uno del PP en Navarra. Habrá competición electoral con su antigua formación después de que no se lograse un acuerdo de coalición.

La presidenta del PP de León, Ester Muñoz, vuelve a la política nacional tras unos años en clave provincial y tras una primera etapa en el Senado. El expresidente de la Generalitat Alberto Fabra lo será por Castellón. Y Macarena Montesinos liderará la candidatura por Alicante y seguirá en el Congreso de los Diputados.

Renovación en Cataluña

Ayer se confirmó que Nacho Martín Blanco será el número uno del PP por la provincia de Barcelona. Sustituye así a Cayetana Álvarez de Toledo. Génova confirmó hace unos días que contará con ella en la lista por Madrid. Aunque, como en el caso de Sémper, no se conoce todavía en qué posición. Aunque su nivel de conocimiento en el conjunto de España no es elevado, en la clave catalana Martín Blanco sí es un activo importante para el PP. Hasta hace una semana era portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña y miembro del Comité Permanente; una de las figuras orgánicas y mediáticas con más peso en la última etapa. Y es conocido en la región porque antes de entrar en la política en su condición de periodista se le podía ver fajándose en las tertulias de TV3.

Desde Génova destacan que en concreto en Barcelona los fichajes de Ciudadanos es donde tienen más capacidad de arrastre electoral. Y siguen defendiendo que incluir figuras de la formación naranja consolida el mensaje de que el PP quiere ser hegemónico en un espacio político que hace apenas cuatro años representaba a más de cuatro millones de personas. No se descarta en este sentido que en las listas puedan verse más nombres procedentes del partido liberal.

En las listas catalanas la renovación es importante y se bebe más allá de las fronteras del PP catalán. El de Martín Blanco es el caso más relevante, pero no el único. En el caso de Tarragona, el número uno es Pere Lluís Huguet Tous, que fue concejal por Salou hasta hace unos meses. Por otro lado, el número uno por Lérida es Dante Pérez, que acaba de recuperar la Alcaldía de Gimenells i el Pla de la Font y que fichó por el PP en 2017 proveniente del PSC. En estas listas no estará finalmente el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, que el fin de semana anunciaba en Twitter que había decidido renunciar a ir en listas. Desde Génova trasladaron que nunca se valoró su nombre para la candidatura de Barcelona, sino para la de Tarragona, y que se había tratado de un tanteo informal. Queda pendiente también conocer cuál será el encaje de la exministra y actual portavoz en Europa, Dolors Montserrat.

En Galicia, además de Tellado y Pastor continúa Ana Vázquez por Orense. Pero el movimiento más relevante es el que llevará a Francisco Conde, actual vicepresidente de la Xunta de Galicia, a ser el cabeza de lista por Lugo. Es una persona cercana a Feijóo con la que el presidente del PP ampliará su núcleo de confianza en Madrid. Según el artículo 54 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General no son elegibles «los miembros de los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas», así que Conde tendrá que dimitir de su puesto para poder formar parte de las listas.

Algo que tendrá que hacer también el número uno por Murcia, Luis Alberto Marín, que deberá dejar la Consejería de Economía y Hacienda de Fernando López Miras, aunque en cualquier caso el presidente murciano renovará su Gobierno una vez supere su investidura. Estos dos consejeros que cesan en sus funciones legislativas encajan bien con el objetivo del presidente del PP de elevar el peso político del grupo parlamentario y de que tenga la capacidad de acompañar el trabajo legislativo del Ejecutivo. Para lo que se requiere a gente con más bagaje, aunque en el grupo parlamentario actual la certeza de que se van a ganar muchos escaños respecto a 2019, no menos de sesenta, calcula el PP, hace que los temores de una purga masiva no sean generalizados.

Algunos nombres que sí llama la atención no encontrar en los primeros puestos de la lista son Mario Garcés, Jaime de Olano y Guillermo Mariscal. Los tres han tenido responsabilidades destacadas en el grupo parlamentario en los últimos años. Aunque eso no significa que no vayan a continuar. Feijóo está diseñando las candidaturas al Congreso de los Diputados de forma muy personal. Quiere que lleven su impronta. Pero está habiendo diálogo con los líderes territoriales para rematar la composición final, que se conocerá en su totalidad antes de que termine esta semana. El presidente del PP celebra hoy un acto en Aranjuez con los cabezas de lista en todas las circunscripciones.

La lista por Madrid

Una vez conocidos los cabezas de lista por todas las provincias, el gran interés lo suscita la lista por Madrid que lidera Alberto Núñez Feijóo. En dicha circunscripción el PP logró diez escaños en las últimas elecciones. Ahora espera no bajar de quince en ningún caso. Por el momento solo se conocen tres nombres que integrarán esa lista: Feijóo, Álvarez de Toledo y Sémper.

Al despejarse la incógnita sobre Gamarra, que no será la número dos por Madrid, esa posición queda vacante para acompañar como tique a Feijóo. Lo que está claro es que al situar a los principales miembros de la dirección en las diferentes circunscripciones, la lista del presidente queda muy abierta para incluir en ella a figuras que refuercen el proyecto.

Es el lugar idóneo para el aterrizaje de perfiles que están apuntalando la hoja de ruta de Feijóo como los exministros Fátima Báñez o Román Escolano, pero también para Pablo Vázquez, al frente de la fundación Reformismo 21. O para Luis Garicano, aunque en sus tiempos en Ciudadanos nunca formó parte del parlamento nacional. Lo que en el PP dan como seguro es que en esa lista que encabezó Pablo Casado en las últimas elecciones se espera una renovación profunda.