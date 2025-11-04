Suscribete a
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

La UPV coloca la primera piedra del edificio de Generación Espontánea, que espera abrir en 2027

Una camiseta firmada, una carta de una estudiante al futuro y un llavero, objetos de la cápsula del tiempo depositada en los cimiento

Valencia abre el nuevo centro de mayores 'El Pilar' como «respuesta a una histórica demanda vecinal»

La camiseta firmada, en el acto de este martes para colocar la primera piedra del nuevo edificio de la Universitat Politècnica de València (UPV) ABC

Valencia

El rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José Capilla, ha presidido el acto de colocación de la primera piedra del edificio de Generación Espontánea. En la cápsula del tiempo se ha introducido, entre otras cosas, una camiseta ... firmada por las personas que han apoyado el proyecto desde su inicio en 2014, como los rectores que precedieron a Capilla, Juan Juliá y Paco Mora.

