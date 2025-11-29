The Waterboys firman un concierto memorable en el Auditorio Roig Arena

Con todas las entradas agotadas, The Waterboys han ofrecido esta noche el primero de los dos conciertos programados en el Auditorio Roig Arena. La velada ha comenzado de la mano de la banda de pop valenciana Atlàntic y la girlband de indie folk ... The Deep Blue, que han amenizado la espera con sendos conciertos.

En torno a las 21h, The Waterboys han irrumpido en el escenario con la energía y la entrega que les caracteriza, demostrando por qué son uno de los grupos más consolidados del folk rock. Con un setlist que fusiona material emblemático de la banda con los temas de su último trabajo discográfico «Life, Death and Dennis Hopper», sobre la vida del popular actor estadounidense, The Waterboys ha conectado desde el primer minuto con su público valenciano, que no ha dudado en entonar las canciones junto con Scott.

El concierto ha arrancado con «Glastonbury Song» -un tema sobre la búsqueda espiritual- y «How Long Will I Love You», una declaración de amor incondicional. Pronto le ha seguido el folk celta de «Fisherman's Blues» y la transformación personal a la que invita «This Is the Sea». De »Life, Death and Dennis Hopper» han sonado, entre otras, «Live in the Moment, Baby», «The Tourist», «Michelle» o «Hoppers on Top».

Tras dos horas de espectáculo, la banda se ha despedido, como no podía ser de otra manera: con «The Whole of the Moon», su tema más icónico, que aborda la capacidad de ver más allá de lo evidente a simple vista. Es un adiós a corto plazo, pues The Waterboys repetirán en el Auditorio el próximo 5 de diciembre. Además, la banda ha escogido el recinto valenciano para ofrecer su único concierto en España en 2026. Regresarán el 3 de septiembre, con un concierto de mayor aforo, para homenajear uno de sus discos más representativos: Fisherman's Blues (1988). Este trabajo discográfico se completará con tres nuevos álbumes que, según ha anunciado la banda, recogerán grabaciones de temas coetáneos al disco original.