The Waterboys regresará al Roig Arena de Valencia el 3 de septiembre con su 'The Fisherman's Blues Revue'

The Waterboys ofrecerán un único concierto en España en 2026 y el lugar escogido para ello es el Roig Arena de Valencia. La banda traerá su gira 'The Fisherman's Blues Revue' el 3 de septiembre a Roig Arena. Con este concierto, The ... Waterboys quieren celebrar y explorar la música de uno de sus discos más emblemáticos: 'Fisherman's Blues' (1988).

La banda ha realizado el anuncio días antes de sus dos conciertos en el Auditorio Roig Arena, previstos para el 28 de noviembre y para el 5 de diciembre, ambos con entradas agotadas.

Para la ocasión, el «legendario» violinista Steve Wickham volverá a unirse a la banda, así como también lo hará el cantautor estadounidense Steve Earle, quien actuará como miembro de esta Revue, tanto cantando sus propias canciones como agregando voces, guitarra y mandolina a las de The Waterboys.

En este sentido, Earle ha declarado: «Yo solo quería estar en tres bandas: The Rolling Stones, NRBQ y The Waterboys». La banda la completará Brother Paul (órgano), Famous James (piano), Aongus Ralston (bajo), Eamon Ferris (batería) y al noruego Roar Oien a cargo del lap steel.

Sobre el momento de la carrera de The Waterboys que este concierto revivirá, el líder de la formación, Mike Scott, lo ha definido así: «Fue una época trascendental para The Waterboys y siempre es emocionante sumergirse en su espíritu y ver qué sucede. Tocaremos como una banda de ocho integrantes, incluyendo al gran Steve Earle, con quien llevo años queriendo hacer un proyecto, que traerá sus raíces americanas e increíbles canciones a la fiesta. Estos prometen ser de los mejores conciertos de la historia de The Waterboys».

La banda también publicará el 17 de julio de 2026 el triple disco «Atlantic Rain» (en el sello Chrysalis Records), que incluirá piezas inéditas sobre las sesiones de «Fisherman's Blues», así como tomas alternativas de las canciones que acabaron conformando el disco.

«Hicimos tanta música en aquella época, con cientos y cientos de grabaciones individuales, que todavía sigo descubriendo cosas mágicas. Este conjunto de temas contiene lo mejor que he encontrado hasta ahora; la música es tan buena como la del álbum original», apunta Scott.

Las entradas para el concierto de The Waterboys en Roig Arena salen a la venta el lunes, 1 de diciembre, a las 13.00 horas, en la web www.roigarena.com.