Anuel AA repasa los temas más destacados de su discografía en Roig Arena

Es un icono global del trap latino y del reguetón y, desde 2019, el público valenciano lo esperaba para cantar junto a él todos sus temas. Tras años presentándose únicamente en grandes festivales, Anuel AA ha regresado a los escenarios en el formato concierto. ... Tras recorrer España con el «Real Hasta La Muerte Tour», Roig Arena acoge dos conciertos de la gira, el primero de ellos, con cerca de 13.000 asistentes que han coreado esta noche todas sus canciones.

Con una puesta en escena renovada y un espectáculo visual de alto nivel, el artista puertorriqueño ha regalado a sus seguidores valencianos una noche de pura adrenalina. La primera ovación ha llegado pronto, ya que ha iniciado el concierto portando una senyera valenciana. Anuel AA ha repasado los temas más destacados de su discografía, arrancando con éxitos como «47», «Medusa» o Amanece», con canciones icónicas como «Ella Quiere Beber» o «Sola», e himnos recientes como «Más Rica Que Ayer».

El artista puertorriqueño, que ayer cumplía 33 años, ha visto a mitad del concierto cómo todo el público le cantaba el «Cumpleaños Feliz». Y en el mismo escenario le han llevado una tarta para celebrarlo, mientras él cantaba «La Última Vez», el tema que lanzó en colaboración con Justin Bieber.

El artista, plenamente consolidado como una de las figuras clave del género urbano, volverá a subirse al escenario del Roig Arena este viernes en el último programado en el recinto y con el que el «Real Hasta La Muerte Tour» se despedirá de España.