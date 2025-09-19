À Punt retransmite desde Algemesí la última semifinal del circuito de novilladas de la Comunidad Valenciana

Este sábado 20 de septiembre a las 17:55 horas, À Punt retransmitirá en directo desde Algemesí la última semifinal del circuito de novilladas de la Comunidad Valenciana. En el festejo están anunciados Santiago Esplá, Nacho Torrejón y Mario Vilau, que lidiarán una novillada de Osborne.

El alicantino Santiago Esplá será la representación valenciana del cartel. Este torero de dinastía, hijo del torero Juan Antonio Esplá, se vera las caras con el toledano Nacho Torrejón, que dejó muy buenas sensaciones en Vilafranca, y con el catalán Mario Vilau, el gran triunfador en Vinaroz.

El circuito valenciano de novilladas celebra su segunda semifinal en Algemesí como apoyo a la localidad, tras las consecuencias sufridas por la barrancada. Hay que recordar que el agua y el barro destrozaron muchos de los cabirones y maderas que se utilizan para construir esta plaza de toros única en todo el mundo, hecha con madera, cuerdas y tachas, y que es todo un ejemplo de arquitectura popular. El presidente de la Comisión Taurina de Algemesí, Alberto Fernández, lo califica como «un orgullo y una satisfacción. Agradecemos que se celebre la semifinal en esta localidad».

MÁS INFORMACIÓN À Punt renueva imagen y revoluciona su parrilla con más horas en directo y deportes

El mejor puntuado de la tarde pasará directamente a la final del 4 de octubre en Villena, sumándose a Simón Andreu que consiguió quedar triunfador de la primera semifinal de Ondara. A ellos se unirá un tercer novillero, que será el segundo mejor en puntuación de la clasificación general. La narración de la novillada estará a cargo de Jorge Casals, que contará con los comentarios del torero alicantino Francisco José Palazón.

También este sábado a las 13:00 horas, À Punt ofrecerá una nueva entrega de La Plaça, el espacio de actualidad taurina que esta semana estará en Segorbe para ofrecerles un especial de las entradas de toros y caballos. Además, el programa ofrece un reportaje de la ganadería de Laura Parejo, una entrevista con El Fandi por su 25 aniversario de alternativa. Y por supuesto, toda la actualidad taurina con un repaso a las ferias de Salamanca y Las Ventas, además, el espacio acercará a las fiestas de Vila-real, que celebra el 650 aniversario de su historia taurina.