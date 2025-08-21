A prisión por intentar asfixiar con una almohada a su pareja embarazada

Un hombre de 25 años ha sido detenido en Alicante y se ha decretado su ingreso en prisión provisional por presuntamente intentar asfixiar a su pareja, una mujer de 28 años de edad embarazada, a la que puso una almohada en la cara, según han confirmado fuentes de la investigación.

La agresión en este nuevo caso de violencia de género en Alicante se produjo en la madrugada del pasado miércoles, sobre las 00.20 horas, y acudió una patrulla de la Policía Nacional y también efectivos de bomberos.

Según ha avanzado Información, el investigado presuntamente intentó asfixiar a su pareja poniéndole una almohada en la cara y la mujer temió por su vida. Al verse sorprendido por la llegada de la casera, el agresor se arrojó por la ventana y su caída fue amortiguada por unos toldos hasta quedar finalmente encima de un vehículo, lo que le ha provocado lesiones leves.

Los agentes arrestaron al hombre como presunto autor de un intento de homicidio y el juzgado de Violencia sobre la Mujer ha decretado su ingreso en prisión provisional, según las mismas fuentes.