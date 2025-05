Mercadona revela por qué algunas frutas y verduras no llevan fecha de caducidad aunque estén envasadas

Mercadona ha utilizado su canal de Atención al cliente para despejar las dudas de sus clientes sobre la venta y el consumo de algunos de sus productos de frutas y verduras. En concreto, sobre la obligatoriedad de que estos tengan que portar la fecha de caducidad en sus envases o si bien no es necesario que ofrezcan tal dato, como sí ocurre en otras secciones de sus supermercados.

Conforme explica la cadena de distribución valenciana presidida por Juan Roig en su página web, la legislación vigente no obliga a indicar la fecha de caducidad en productos de fruta y verdura, aunque vayan envasados. No obstante, lo que sí deben incluir por ley es su fecha de envasado, que no debe confundirse nunca con la caducidad.

En cambio, aclara Mercadona que en aquellos productos de fruta y verdura envasados que hayan sido cortados y mezclados con otros ingredientes sí están obligados a indicar la fecha de caducidad o, en su defecto, la fecha de consumo preferente.

Al respecto de estos dos datos, Mercadona considera importante explicar sus principales diferencias. La fecha de caducidad indica el momento hasta el que un alimento puede consumirse de forma segura y la de consumo preferente sugiere la fecha de consumo óptima.

Diferencias entre caducidad y consumo preferente

Es decir, en el primer caso significa que no se puede consumir pasado ese día y en el segundo que, una vez pasada la fecha de consumo preferente, pueden verse alterados aspectos como la textura, el sabor o el color del producto, pero en ningún caso se verá alterada su seguridad alimentaria.

En todo caso, tanto la fecha de caducidad como la de consumo preferente que se indican en el envase siempre hacen referencia al producto sin abrir. Una vez abierto, su situación cambia y se deben seguir las indicaciones del envase para garantizar su mantenimiento y su seguridad alimentaria.