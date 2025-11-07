Suscribete a
Mazón comparecerá el martes por la tarde en la comisión valenciana de la dana y Sánchez oficializa su negativa a acudir

Las Cortes reciben los escritos de renuncia del presidente del Gobierno, de la vicepresidenta Montero y de la ministra Robles, que no están obligados a intervenir

El BOE oficializa el cese de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana en funciones
Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana en funciones MIKEL PONCE
Toni Jiménez

Valencia

El presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, comparecerá en la comisión de investigación sobre la dana de las Cortes Valencianas el próximo martes a partir de las 16 horas.

Así lo ha decidido este viernes la mesa de la comisión, presidida por ... Vox, tras recibir el escrito del barón del PP en el que -dos días después de dimitir- solicitaba intervenir en la sesión programada el 11 de noviembre «para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada, y todo aquello que consideren los grupos» parlamentarios.

