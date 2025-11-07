Mazón comparecerá el martes por la tarde en la comisión valenciana de la dana y Sánchez oficializa su negativa a acudir

El presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, comparecerá en la comisión de investigación sobre la dana de las Cortes Valencianas el próximo martes a partir de las 16 horas.

Así lo ha decidido este viernes la mesa de la comisión, presidida por ... Vox, tras recibir el escrito del barón del PP en el que -dos días después de dimitir- solicitaba intervenir en la sesión programada el 11 de noviembre «para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada, y todo aquello que consideren los grupos» parlamentarios.

Precisamente para esa fecha se citó - este lunes, poco después de la comparecencia de Mazón anunciando su renuncia- al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; a la exministra de Transición Ecológica y actual comisaria europea, Teresa Ribera; a la ministra de Defensa, Margarita Robles; al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; y a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Todos, a distintas horas, pero durante la misma jornada. El Ejecutivo central ya confirmó este martes que ninguno de ellos acudiría. El parlamento autonómico ha recibido los escritos de renuncia de Sánchez, Montero y Robles y está a la espera de los que restan. El Gobierno ha venido rechazando las citaciones o las peticiones de documentación realizadas por la cámara regional al entender que la competencia de supervisar sus actuaciones y las de sus entes públicos es exclusiva del Congreso y el Senado. Por tanto, Mazón comparecerá en dos comisiones parlamentarias con seis días de diferencia, pues el 17 de noviembre está citado en el Congreso de los Diputados, que ha iniciado los trabajos este misma semana con el testimonios de víctimas. Los afectados siguen sin fecha para intervenir en las Cortes Valencianas pese a sus reiteradas peticiones, pues hasta la fecha sólo se ha escuchado a expertos y técnicos.

