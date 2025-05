En directo: controlado el incendio de Castellón tras quemar 4.700 hectáreas

A. C. / D. M. / J. L. F. / T. J.

El incendio forestal declarado en Villanueva de Viver (Castellón) ya está controlado. Una semana después, el fuego ha devorado 4.700 hectáreas de gran valor ecológico en más de 50 kilómetros de perímetro. Los cerca de 1.300 vecinos que permanecían desalojados ya pueden volver a sus casas.

El director del Puesto de Mando Avanzado del incendio de Castellón ha informado de que durante la noche se ha recorrido todo el perímetro y no se aprecian incidencias significativas. Se han realizado vuelos con drones y se detecta algo más de actividad, pero poco reseñable.

Para la jornada de hoy se prevé trabajar con los medios aéreos para actuar sobre cualquier posible ignición provocada por el viento de poniente , especialmente en las zonas no accesibles para los medios terrestres.

Las condiciones meteorológicas empeorarán este jueves en la zona del incendio de Villanueva de Viver (Castellón) tras una noche tranquila y en la que no se han apreciado incidencias significativas, según han apuntado desde el '112 Comunidad Valenciana'.

El trabajo de los operativos se está centrando en tareas de refresco y sellado. No se ha detectado ninguna reproducción en todo el perímetro del incendio. Se está realizando también una vigilancia sobre el estado de las carreteras de la zona del incendio para detectar obstáculos (desprendimientos, árboles caídos…).

La evolución de del incendio sigue la tendencia favorable de las últimas horas. A lo largo de la mañana se han concentrado la mayor parte de los recursos en los puntos calientes de las tres áreas sensibles: la ubicada junto a Fuente de Los Baños, la zona del barranco de Montán en la que se produjeron carreras y la próxima a Fuente La Reina. Según ha explicado la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, tanto los recursos terrestres como los medios aéreos han trabajado a lo largo de toda la mañana refrescando y consolidando especialmente esas zonas. La previsión para esta tarde es seguir con la misma estrategia. Los vientos, pese a ser de poniente, no son tan fuertes como se esperaba. No llegan a alcanzar los 40 km/hora y este hecho está favoreciendo mucho los trabajos. Entra ahora en las horas más críticas del día por las altas temperaturas y la humedad relativa más baja.

La temperatura ha oscilado entre 12-15 grados y no ha habido rocío. Hoy se prevé la incorporación de 8 medios aéreos y 120 efectivos terrestres y se mantendrán los controles de accesos de Guardia Civil en los municipios y pedanías realojadas.

El PMA ha planificado a primera hora de este viernes 31 de marzo continuar con descargas de agua en aquellos puntos más inaccesibles para los medios terrestres. En cuanto a la meteorología, ha habido una humedad entorno al 50%, y el viento desde las 4.00H ha alcanzado hasta 20KM/H, pero no ha causado llama en los rescoldos.

No transitar por zonas quemadas, puede haber incidentes por vegetación y suelo inestable.

El director del Puesto de Mando Avanzado ha dado el incendio forestal de Castellón por estabilizado a las 10.40 horas de este viernes. Durante la jornada se han mantenido los vuelos de vigilancia para detectar puntos calientes y el perímetro está consolidado. No se ha detectado actividad ni reigniciones destacables en ninguna zona del perímetro (ni por tierra ni por aire) y durante las próximas horas se mantendrán las labores de refresco.

El director del Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Villanueva de Viver (Castellón) ha dado por controlado el fuego en la tarde de este viernes, ocho días después de declararse y tras comprobar, después de un vuelo de reconocimiento sobre la zona y una inspección terrestre, que no hay llama en el perímetro ni en el interior ni reignición.