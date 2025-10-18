Los contribuyentes se ahorran 67 millones con las deducciones fiscales por salud y deportes aprobadas por Mazón

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha destacado que «los contribuyentes de la Comunitat Valenciana se han ahorrado 67,46 millones de euros durante la campaña de la renta de 2024 gracias a las deducciones fiscales por gastos ... de salud y deporte puestas en marcha por la Generalitat».

Esta cifra «supone un incremento del 50 por ciento respecto al ahorro del ejercicio anterior, en el que los valencianos se ahorraron 45,08 millones de euros, lo que confirma que las medidas fiscales aplicadas por segundo año por el Consell para las rentas medias y bajas funcionan», ha destacado, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha resaltado la política fiscal que desarrolla el Consell para «beneficiar a quienes más lo necesitan». En este sentido, ha puesto en valor las deducciones por gastos vinculados a la práctica deportiva, el uso de gafas o lentillas y a la salud mental, así como a la bucodental o las enfermedades raras, entre otras.

En relación a los gastos de salud, se han aplicado 381.926 deducciones, que han permitido un ahorro medio de 103 euros. El ahorro total alcanza los 39,16 millones de euros, lo que supone un incremento del 57% con respecto al ejercicio anterior, en el que fue de 24,89 millones.

Por su parte, la deducción por deporte se ha utilizado en 292.495 ocasiones, lo que ha supuesto un ahorro medio de 97 euros. El ahorro total de los valencianos ha sido de 28,30 millones de euros, un 40% más que en el ejercicio anterior, que fue de 20,19 millones.

Mazón ha subrayado la «política fiscal social, justa y equitativa que impulsa el Consell» y ha remarcado que la Comunitat Valenciana «es la autonomía con más desgravaciones fiscales a las rentas medias y bajas».

Así, ha resaltado otras actuaciones en materia tributaria, como las destinadas a facilitar la compra de vivienda, «una de las prioridades de este gobierno».

En este sentido, ha aludido a la rebaja general del 10% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para todos los ciudadanos de la Comunitat, que alcanza el 25% para menores de 35 años y colectivos vulnerables.

Además, ha añadido la reducción de un 60% del ITP y Actos Jurídicos Documentados para parcelas agrarias, y el mantenimiento del canon de agua, vigente desde 2024.

«Vamos a seguir poniendo en marcha este tipo de medidas para apoyar a las rentas medias con acciones como las deducciones destinadas a fomentar la práctica y el aprendizaje de la música», ha incidido.

De este modo, los ciudadanos de la Comunitat Valenciana «podrán desgravarse gastos como la compra de instrumentos y partituras; el pago de tasas y cuotas en conservatorios y escuelas de música, los costes asociados a la formación y el perfeccionamiento musical, y las cuotas de pertenencia a sociedades musicales».

Esta iniciativa «busca incentivar la educación y la cultura musical, tan vinculada a nuestra tierra, apoyando a estudiantes, familias y entidades del ámbito artístico dentro del marco de la reforma tributaria autonómica», ha concluido.