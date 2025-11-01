La banca no se 'fía' de los Reyes Magos: deja sin crédito a la industria del juguete para su campaña

Una de las industrias que tradicionalmente alimenta la ilusión de los niños, al menos una vez al año, los fabricantes de juguetes, se enfrenta a un problema creciente de asfixia económica. Podría decirse que la banca ya no se 'fía ... ' de los Reyes Magos, de que vengan cargados con suficientes regalos manufacturados por el sector para que se reembolsen sus créditos.

Al tratarse de una actividad tan estacional, con hasta un 60% de sus ventas concentradas entre noviembre y enero -20 puntos más que en Alemania, por ejemplo- estas empresas precisan habitualmente de una importante inyección económica para sufragar su campaña.

De hecho, el anuncio hace unos días del preconcurso de acreedores de Famosa apunta precisamente a la necesidad de «circulante» como motivo principal de esta medida de emergencia, por esa «fuerte estacionalidad» de la producción juguetera y, en su caso concreto, también influida por la reestructuración interna del grupo italiano Giochi Preziosi al que pertenece desde 2019.

La histórica compañía conocida por las muñecas afronta este proceso con tres entidades bancarias, principalmente, con el objetivo de garantizar la viabilidad del negocio.

Pero no es la única. La evolución incierta del juguete por factores como la menornatalidad y el acceso a los videojuegos y los móviles cada vez a edades más tempranas en los niños parece suscitar desconfianza entre las entidades financieras, que siempre habían avanzado las necesidades de fondos a estas empresas cuyo núcleo principal estaba localizado en Ibi y la comarca de la Foia de Castalla, en el interior de Alicante.

Allí tiene su sede la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), consultada por ABC para aportar su análisis de este problema al igual que la Asociación Española de Banca (AEB). Ninguna de las dos ha considerado oportuno aportar su visión al respecto, en este tema delicado, seguramente porque los empresarios tienen que negociar con su entidad financiera para la próxima campaña.

Según datos del XIV Informe sobre Financiación de la Pyme en España, de la Confederación Española de Sociedades de Garantía (SGR-CESGAR), dos de cada tres pequeñas y medianas empresas (64,6%) precisan de financiación para circulante. Un porcentaje para el conjunto de la economía, una realidad más acuciante en una industria de temporada como la juguetera.

Y no se trata de una cuestión de capacidad para hacer frente a los pagos con el valor de su propio patrimonio. Si en global, un 18,1% es el porcentaje de pymes españolas que han necesitado garantías o avales para acceder a esos créditos -según este informe de las SGR-, en el caso de este sector del juguete, cuentan con un inmovilizado que multiplica de largo las cantidades que piden a la banca.

Indicación Geográfica Protegida 'Muñeca de Onil'

Ante las perspectivas de ir mermando su peso en la economía española y quedar como meros distribuidores de productos importados de Asia, hay una iniciativa en marcha con voluntad de que perdure el arraigo de esta industria en su cuna en la Península Ibérica, el valle entre montañas alicantinas.

La Indicación Geográfica Protegida 'Muñeca de Onil' hace referencia al municipio donde se fundó Famosa, de donde venían las muñecas que «se dirigían al Portal» de Belén. El proyecto está en fase de elaboración del documento con el pliego de condiciones o requisitos que definir para cumplir con esa condición de protección comercial y cuenta con el respaldo de la Generalitat Valenciana.

De hecho, Famosa hace más de una década que sólo produce allí muñecas de colección, con los materiales de antaño, en caja expositora y con serie numerada, para madres y abuelas sobre todo, mientras que las de venta masiva para niñas vienen ya todas de fábricas asiáticas.