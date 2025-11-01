Suscribete a
La banca no se 'fía' de los Reyes Magos: deja sin crédito a la industria del juguete para su campaña

El preconcurso de acreedores de Famosa deja al descubierto un problema generalizado de falta de fondos para un sector con fuerte estacionalidad

Un trabajador manipula la cabeza de una muñeca en una fábrica de Alicante
Un trabajador manipula la cabeza de una muñeca en una fábrica de Alicante
José Luis Fernández

Alicante

Una de las industrias que tradicionalmente alimenta la ilusión de los niños, al menos una vez al año, los fabricantes de juguetes, se enfrenta a un problema creciente de asfixia económica. Podría decirse que la banca ya no se 'fía ... ' de los Reyes Magos, de que vengan cargados con suficientes regalos manufacturados por el sector para que se reembolsen sus créditos.

