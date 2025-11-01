Suscribete a
ABC Premium

Un estafador droga y apalea a un hombre inconsciente tras quedar en una app de citas

Los vecinos dieron la alerta al oír los gritos y vieron huir al agresor, que usó el móvil y tarjetas mientras su víctima acabó en el hospital en Valencia

Cae una red de venta de medicamentos por Internet para 'la droga de los pobres' con 22 detenidos en varias provincias

Un coche patrulla de la Policía Nacional en Valencia
Un coche patrulla de la Policía Nacional en Valencia ABC
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Quedó con él a través de una app de citas, le echó droga en la bebida y lo apaleó mientras perdía el conocimiento para luego utilizar su móvil y tarjetas bancarias para estafarle mil euro. Agentes de la Policía Nacional ... han detenido en Valencia con este agresor de 33 años de edad, como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y estafa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app