Un estafador droga y apalea a un hombre inconsciente tras quedar en una app de citas

Quedó con él a través de una app de citas, le echó droga en la bebida y lo apaleó mientras perdía el conocimiento para luego utilizar su móvil y tarjetas bancarias para estafarle mil euro. Agentes de la Policía Nacional ... han detenido en Valencia con este agresor de 33 años de edad, como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y estafa.

Ha ocurrido a mediados de ocubre y, una vez en el domicilio donde habían concertado la cita, la víctima se ausentó un momento de la estancia donde ambos estaban tomando una copa, y advirtió a la vuelta como la bebida tenía un sabor extraño y pocos minutos después comenzaba a sentirse aturdido, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

Mientras el hombre intentaba permanecer despierto, observó cómo el otro varón cogía su cartera y se lo recriminó, además de conminarle a abandonar su casa o llamaría a la Policía, momento en el que quedó inconsciente.

Más tarde se despertó sin recordar nada, con lesiones en cabeza y boca, y fue atendido por una patrulla de Policía Nacional a la que habían llamado los vecinos al escuchar gritos y encontrar la puerta del domicilio abierta.

Los agentes averiguaron que momentos antes algunos residentes se habían cruzado con un varón que bajaba las escaleras apresuradamente. La víctima fue atendida por los servicios sanitarios y tuvo que ser trasladada a un hospital donde quedó ingresada a consecuencia de las lesiones sufridas.

Un par de días más tarde, y tras denunciar lo ocurrido, se inició una investigación por parte del Grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Valencia, quienes tras numerosas gestiones identificaron al sospechoso y comprobaron cómo había empleado la tarjeta bancaria y el teléfono móvil sustraído para realizar transacciones y estafarle más de 1.000 euros.

Continuando con las pesquisas, los investigadores identificaron al presunto estafador, por lo que desplegaron un dispositivo de búsqueda y detención hasta lograr localizarlo y detenerlo la semana pasada en las inmediaciones de la Estación del Norte.

El arrestado, con numerosos antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial.