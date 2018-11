Infantil Més de 700 alumnes reflexionen amb l'espectacle educatiu «Moby Dick» al Palau de la Música L'audició, que es va estrenar fa dos anys, es reposa ara a l'auditori amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona

Més de 700 adolescents de nou centres educatius han assistit hui a les dos sessions programades pel Palau de la Música, de l'espectacle pedagògic «Moby Dick, el mal amor», que inicia la precampanya educativa a l’auditori valencià i que ha sigut programat amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona. La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, ha valorat este tipus d’iniciatives «dissenyades sempre amb molta qualitat, perquè els joves gaudisquen d’un espectacle artístic molt especial i que, a més, complix una fi social per a prendre consciència i reflexionar sobre un tema candent i que els pot afectar directament».

D’esta manera, la Sala Rodrigo de l’auditori valencià acull este espectacle ideat a partir de la novel·la d'Herman Melville, que traça el camí des del micromasclisme més subtil, passant pel control i assetjament, fins a la destrucció de la persona assetjada. Un piano en directe marca les etapes des de la il·lusió i l’enamorament fins al control absolut i l'anul·lació de la persona. Tot açò comptat amb text i dansa, a través d'una expressiva coreografia, juntament amb la narració adaptada del text de Melville.

L'audició, que es va estrenar fa dos anys, es reposa ara a l'auditori amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. La funció va dirigida a l'alumnat de 3r de l'ESO fins a 2n de Batxillerat, que treballa prèviament en classe una guia didàctica per a ajudar a entendre l'espectacle i fer una reflexió prèvia i posterior. Junt al pianista –el marí Ismael-, dos ballarins i dos actors -que desdobleguen al capità Ahab i a Blanche- expliquen la bogeria de Ahab i la seua obsessió per la caça i captura de la balena blanca, traçant una història en paral·lel amb l'obsessió per la parella que pot conduir fins a l'anul·lació absoluta de la persona.

Esta és la primera audició educativa de la temporada 2018-2019. La campanya començarà al desembre i durarà fins a juny, tant en concerts didàctics matinals com en espectacles fora d'horari lectiu, dirigits a tots els públics.