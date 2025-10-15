Suscribete a
ABC Premium

Emergencias de la Generalitat propuso a los bomberos extender su vigilancia del Poyo a Paiporta a las 13 horas: «Veremos qué se puede hacer»

Una técnico del 112 planteó a los efectivos movilizados ampliar sus mediciones de caudal aguas abajo, según una llamada telefónica aportada a la causa judicial

Las llamadas de Mazón después de la alerta de la dana: Feijóo, Montero y el presidente de Telefónica

Imagen del barranco del Poyo a su paso por Paiporta (Valencia)
Imagen del barranco del Poyo a su paso por Paiporta (Valencia) EFE

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La juez de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha incorporado a la causa el audio de una llamada realizada por una técnica de Emergencias a los Bomberos entre las 12.45 y las 13.15 horas del 29 de octubre. En ... la misma trasladaba que «sería interesante» que algunos efectivos que vigilaban la rambla del Poyo y el río Magro se movilizarán también a Paiporta. La respuesta recibida fue: «Vale, veremos a ver qué se puede hacer».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app