Consum anuncia cambios importantes en sus horarios por el puente de diciembre

Consum ha anunciado cambios que afectan a sus horarios comerciales con motivo del puente de diciembre que comienza este sábado 6 con el festivo por el Día de la Constitución Española. La cooperativa valenciana modifica así sus aperturas y puntualiza qué tiendas permanecerán ... abiertas durante las jornadas inhábiles.

Según ha confirmado la cooperativa valenciana a través de sus canales oficiales, los supermercados de Consum permanecerán abiertos en su horario habitual, de 9.00 a 21.30 horas, este sábado 6 de diciembre, festivo nacional por el Día de la Constitución.

Será el domingo 7 de diciembre la primera de las dos jornadas que permanecerán cerradas todas sus tiendas, salvo las de las franquicias Charter, cuyos horarios especiales se pueden consultar a través del siguiente buscador oficial.

Por último, Consum cierra supermercados de toda España este próximo lunes 8 de diciembre, también festivo a nivel estatal por la conmemoración religiosa de la Inmaculada Concepción, por lo que volverá a ofrecer su servicio habitual el siguiente martes 9 de diciembre.

Horarios de Consum para Navidad

Todo ello, cuando ya ha anunciado los cambios para el resto del mes de diciembre, en el que ofrecerá servicio en horario especial hasta las 19.00 horas los días 24 y 31, Nochebuena y Nochevieja, y permanecerá cerrado en los festivos del 25 de diciembre y 1 de enero, Navidad y Año Nuevo respectivamente.