Castillo y espectáculo de luces en Valencia el sábado 6 de diciembre: horario y ubicación

Valencia ya se encuentra en modo Navidad y este fin de semana se le suma el puente de diciembre con los dos festivos por el Día de la Constitución y el de la Inmaculada Concepción. Por ello, el Ayuntamiento ha preparado un espectáculo ... piromusical con luces y pólvora este sábado a las 18.30 horas.

El show de música y castillo de fuegos artificiales tendrá lugar este sábado 6 de diciembre a las 18.30 horas en la plaza del Ayuntamiento y correrá a cargo de la Pirotecnia Valenciana. Todo un sello de garantía en cuanto a pólvora ligada a las Fallas.

Según confirmó el consistorio, todos los sábados se llevará a cabo este espectáculo de luces en el centro de la ciudad, continuando así hasta el próximo 3 de enero y tendrá un nuevo show piromusical el 5 de enero, víspera de la llegada de los Reyes Magos.

Además de este espectáculo, Valencia ya ofrece una amplia oferta de eventos navideños, desde visitar el árbol de Navidad de la plaza del Ayuntamiento y su pista de patinaje, como los diferentes belenes colocados por toda la ciudad.

Además, este fin de semana, la capital del Turia se prepara para vivir el evento deportivo más importante del año, el Maratón, que en su 45 edición acogerá a 36.000 corredores llegados de todo el mundo que recorrerán la ciudad este domingo a partir de las 8.15 horas.